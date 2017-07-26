أعلنت لوياك عن عقد شراكة إستراتيجية مع البنك الأهلي المتحد لرعاية برنامج «التطوع سعادتي»، وذلك في إطار التنمية المستدامة وتعزيز الأنشطة الاجتماعية.

وأكدت عضو مجلس إدارة لوياك فتوح الدلالي أن رعاية البنك الأهلي المتحد لبرامج لوياك تؤكد إيمانه بمسؤوليته الاجتماعية تجاه شباب الكويت، لافتة الى ان اختياره لـ «لوياك» لممارسة دوره الاجتماعي والتنموي جاء عقب نجاح تجارب سابقة وأكثر من تعاون مشترك نجحت خلاله «لوياك» في تقديم فرص متميزة للشباب لتنمية شخصيتهم ورسم مستقبل حياتهم بعيدا عما يمكن أن يعترض حياتهم من مخاطر تهدد مستقبلهم.

وتوجهت الدلالي بالشكر لإدارة البنك على رعايته المتميزة، مضيفة اننا نتطلع لمزيد من التعاون مع مؤسساتنا الاقتصادية العريقة مثل البنك الأهلي المتحد حتى تستطيع لوياك ان تكمل رسالتها من أجل التنمية الشاملة والمتكاملة لشبابنا.

وأكدت الشراكة المجتمعية المتبادلة بين مؤسسات المجتمع المدني والتي تسهم في الارتقاء بالمجتمع والنهوض به وغرس روح العطاء وحب العمل التطوعي بين الأفراد.

وتبقى الإشارة إلى أن برنامج «التطوع سعادتي» يقدم فرصة للفئة العمرية من 16 فيما فوق على مساعدة الآخرين في المراكز التي تخدم الفئات الخاصة وتقديم الأنشطة والبرامج الترفيهية لإسعادهم، كما يتضمن تعلم مهارات الإسعافات الأولية في جمعية الهلال الأحمر.

وليست هذه المرة الأولى التي يرعى فيها البنك الأهلي المتحد برامج لوياك المتنوعة، مثل برنامج «صغار لوياك الرمضاني» عام 2016 وبرنامج «التطوع سعادتي» من قبل.