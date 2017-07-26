في إطار التعرف على آفاق ثقافية وإنسانية جديدة نظمت «لوياك» رحلة إلى المغرب الشقيق لمدة عشرة أيام برعاية بنك الكويت الوطني تحت شعار «آتاي». وقد أقام المشاركون في ضيافة العائلات المغربية في الرباط ما عزز معرفتهم بالثقافة المغربية والتعرف على عادات وتقاليد البلد فتعرفوا على الأكلات المغربية من خلال دروس متخصصة في المطبخ المغربي وتطوع المشاركون في زراعة وتجميل المدارس.

كما اشتمل برنامج الرحلة على زيارات للأماكن التاريخية كمدينة شفشاون التي تجمع ما بين الثقافة الغربية والطابع الأندلسي ومشاهدة المعالم الرئيسية لمدينة الرباط حيث تمتلك المغرب موقعا له أهمية تاريخيه كبيرة حيث تأثرت بالعديد من الحضارات الأمازيغية والرومانية القديمة والفرنسية.

وتضمنت الرحلة العديد من الورش والزيارات للمنظمات المدنية حيث تعرف المشاركون على تطور المجتمع المدني والمجال التطوعي.

وذكرت مدير برامج التطوع الدولية في «لوياك» نينار القامس أن فكرة البرنامج تأتي من خلال حرص لوياك على أهمية التفاعل الثقافي وتوطيد التواصل والحوار بين الشعوب لتحقيق فهم أعمق لثقافات متعددة وفريدة ما يعزز مبدأ السلام الذي يتفق ورؤية لوياك وشعارها الدائم: «شباب مستنير من أجل السلام والرخاء»

وتوجهت القامس بالشكر إلى إدارة بنك الكويت الوطني على رعايتها المستمرة لفعاليات وأنشطة لوياك في إطار الرسالة والهدف المشترك للمسؤولية الاجتماعية ودعم الأنشطة التي تعنى بالشباب وتواكب احتياجاتهم إلى مستقبل أفضل.