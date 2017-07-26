أسامة أبو السعود

أكد مدير إدارة شؤون الحج نائب رئيس بعثة الحج محمد المطيري انتهاء موسم العمرة في شهر رمضان وكذلك موسم العمرة لغير الكويتيين لهذا العام 1438هـ بسهولة ويسر، حيث لم تكن هناك أي عقبات بل اتسم الموسم خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك للوافدين خلال العام بأكمله بسهولة ويسر.

وقال المطيري في تصريح صحافي: إن هذا النجاح يرجع إلى تطبيق قانون رقم 1/2015 ولائحته التنفيذية الصادرة سنة 2016 بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة وذلك بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مكتب شؤون الحج) على تنظيم شؤون العمرة.

وأوضح أن من أهم الاشتراطات الواردة بالقرار التنظيمي لحملات الحج والعمرة: أن يبرم عقد بين المعتمر ومكتب رحلات العمرة يوضح فيه كافة الخدمات المقدمة وفق السعر المحدد، وأن يتم، لكل رحلة، توفير مشرف أو أكثر في عودتهم إلى الكويت. ويوفر السكن الملائم للمعتمرين في الفنادق المرخصة وحسب المستوى المتفق عليه. وأن يلتزم بشروط الأمن والسلامة خلال الرحلة وتوفير الاشتراطات اللازمة لنقل الحجاج وأثناء الطريق وأن تتوافر فيها الاشتراطات اللازمة.

وذكر المطيري أن وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان أداء المعتمرين لمناسك العمرة على الوجه الأكمل وتوفير وسائل السلامة والراحة لهم سواء عند قيام الرحلة من داخل الكويت أو أثناء سيرها في الطريق أو الإقامة في المملكة العربية السعودية وكذلك الرقابة اللاحقة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من المعتمرين.