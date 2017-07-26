ثمن مدير عام لجنة زكاة العثمان أحمد الكندري تفاعل وتعاون أهل الخير مع أنشطة ومشاريع اللجنة التي قامت بها داخل الكويت وخارجها خلال شهر رمضان المبارك ومنها ولائم إفطار الصائم داخل وخارجها حيث حرصت اللجنة على التميز في خدمة ضيوف الرحمن فكانت الولائم يتم الإعداد الجيد لها واختيار المكان المناسب وكذلك الشريحة المستهدفة بحيث تكون متواجدة بأعداد كبيرة وغيرها من شروط تنفيذ المشروع، بجانب مشروع كفالة الأيتام وتوزيع الكسوة والعيدية وزكاة الفطر والعديد من الأنشطة والمشاريع الأخرى.

واستعرض الكندري حصاد شهر رمضان الخيري باللجنة قائلا: بفضل الله تعالى وصلتنا تبرعات بناء 8 مساجد في العديد من الدول الخارجية وكلنا يعلم أهمية المسجد ودوره الديني والتربوي والإيماني، فكثير من بلاد المسلمين يعاني من قلة المساجد، وتتفاوت قيمة المسجد تبعا لعدة اعتبارات منها طبيعة الدولة والمساحة بحيث تبدأ من 3000 دينار. وانطلاقا من دورنا كلجنة مؤسسية نحرص بعد اختيار موقع المسجد ومتابعة التنفيذ أن يكون له إمام من خريج العلوم الشرعية، ونقيم بالمسجد ولائم إفطار الصائم وكذلك نوزع من خلاله لحوم الأضاحي، علاوة على إقامة حلقات الذكر الحكيم وغيرها من الأنشطة الدينية والتربوية المهمة.

واضاف أننا تلقينا طلبات بحفر 140 بئرا في الدول التي تفتقر إلى مصادر المياه النظيفة، وفي داخل الكويت سنقوم بتركيب 28 برادا ونحرص على اختيار الأماكن ذات الكثافة السكانية من ضيوف الكويت الجاليات الوافدة.

وحول مشروع كفالة الأيتام، قال الكندري ان المشروع لاقى تعاونا وتفاعلا مميزا من قبل محسني ومحسنات الكويت ويعد هذا المشروع حقيقة من أهم المشاريع الخيرية بل يعد عصب العمل الخيري والإنساني، وتبلغ قيمة الكفالة خارج الكويت 15 دينارا وداخل الكويت 20 دينارا. وغيرها من المشاريع الرائدة التي تبرع بها المحسنون والخيرون من أهل وضيوف هذا البلد الكريم. وللتواصل مع لجنة زكاة العثمان الاتصال على: 99388878.