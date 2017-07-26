منذ الخميس الماضي ووسط هذا القيظ وارتفاع درجات الحرارة تعاني مجموعة من المحلات ويعاني العاملون فيها بشارع خليفة الجاسم مقابل مسجد طه الياقوت بمنطقة الشويخ الصناعية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث فوجئ هؤلاء بانقطاع الكهرباء، فما كان منهم الا ان اتصلوا بوزارة الكهرباء، وبالفعل تلقوا وعودا من موظفيها بالاستجابة والعمل على معالجة الخلل وإعادة التيار مرة أخرى.

وأشار العاملون في تلك المحلات التي يبلغ عددها نحو 43 محلا إلى ان إحدى الشركات التابعة للوزارة حضرت إلى الموقع وقاموا بعمل بعض الحفريات الا انهم غادروا ثانية دون حل المشكلة، وأخبروهم بأن هذه المسؤولية من اختصاص وزارة الكهرباء.. اضافة إلى انهم تركوا الكيبلات مكشوفة مما يعرض حياة مرتادي الشوارع للخطر.. وإلى الآن وهؤلاء العاملون يعانون شدة الحر وتعطل أعمالهم ومصالحهم.