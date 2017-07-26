بشرى شعبان

كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون منيرة الكندري في تصريح صحافي إن الوزارة وضعت ضوابط واشتراطات محددة للجهات الخيرية الراغبة في الاشتراك في مشروع جمع التبرعات لصالح الاضاحي، يأتي على رأسها حظر جمع التبرعات النقدية بأشكالها كافة سواء في المقار الرئيسية للجمعيات أو في الأماكن العامة وغيرها، مع السماح لها باستخدام وسيلة جمع تبرعات من خلال أجهزة الجمع الالكتروني بالهواتف الذكية، بما يتماشى والقرار الوزاري رقم «128/أ» لسنة 2016، الصادر بشأن لائحة تنظيم جمع التبرعات.

وذكرت أنه على الجهات المشاركة الالتزام باستخدام الاستقطاع البنكي المباشر أو خدمة الكي.نت داخل مقارها الرئيسة، ويحظر الجمع بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة مثل المجمعات التجارية والساحات العامة وغيرها من الأماكن، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

وأضافت الكندري أنه بشأن الجمعيات الراغبة في تحويل أموال التبرعات التي جمعت خلال المشروع إلى خارج البلاد، يتوجب حصولها على موافقة مسبقة من وزارتي الخارجية والشؤون، كما تلتزم الجمعيات الحصول على موافقة وزارة الشؤون في حال استقبال أي تبرعات من خارج البلاد، تطبيقا لنص المادة 30 من القانون 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

وبينت الكندري أنه عقب نهاية المشروع تقوم كل جمعية بموافاة الوزارة بتقرير الحصيلة النهائية للايرادات والمصروفات، وذلك في موعد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ مخاطبة الوزارة للجمعيات، وتقوم الجمعية بتزويد الوزارة بكشف حساب البنك عن المدة المصرح لهم فيها بالجمع عن حساباتها المعتمدة لدى الوزارة، مشيرة إلى أن موظفي الإدارة سيقومون بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها، وطابقتها مع كشوف الحسابات البنكية، وإعداد تقرير لكل جهة بالملاحظات الناتجة عن المراجعة.