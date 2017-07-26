رصد الخبير الفلكي عادل المرزوق أحداثا وظواهر في شهر اغسطس المقبل، مشيرا الى ان الطقس سيستمر حارا مغبرا بسبب سيطرة منخفض الهند الموسمي الذي سيستمر في نهاية شهر سبتمبر المقبل ويتلاشى غالبا في اكتوبر، حيث تنخفض درجات الحرارة.

وأشار الى ارتفاع درجة الحرارة المسيطر على المنطقة منذ فترة نتيجة تمدد منخفض الهند الموسمي على منطقة الخليج العربي مع تمركز منخفض حراري ثانوي في شمال الخليج وبالقرب من الكويت تبلغ قوته 994 مليبار، ولكن الجزيرة العربية عموما تكون تحت تأثير المنخفض ويكون الضغط فيها بين 994 و1002 مليبار، هذا المنخفض الهائل في المنطقة سوف يجعل المنطقة تهب عليها الرياح الشمالية الغربية النشطة والتي من الممكن ان تستمر حتى يوم الخميس 3 اغسطس فتخف نسبة الرطوبة في الجو، ولكن في يوم السبت 5 اغسطس تتحول الرياح الى جنوبية شرقية فتهب (رياح الكوس) الخفيفة الرطوبة ولكن البحر يتحول الى حالة الحمل غير الصالح للصيد بسبب قوة اندفاع التيارات التي يكون اتجاهها في هذه الايام جنوبيا شرقيا والموج يكون بين خفيف ومتوسط، حيث يكون ارتفاع الموج بين 1.5 و 2 متر.

وأضاف المرزوق: أغسطس به العديد من الامور الفلكية التي سنذكرها ومنها:

1 ـ في يوم الاحد الموافق 6/8 سوف يتوافر رطب البرحي وهو غاية موسم جني هذا النوع من الرطب اللذيذ والمشهور والمعروف في الكويت.

2 ـ في يوم الاثنين الموافق 7/8 سوف يحدث خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في الكويت ومنطقة شبه الجزيرة العربية ويستمر نحو 4 ساعات تقريبا، حيث يبدأ هذا الخسوف في تمام الساعة 6.52 مساء وأنسب وقت لرؤيته في تمام الساعة 9.21 مساء وينتهي هذا الخسوف في تمام الساعة 10.50 مساء.

3 ـ في يوم الخميس الموافق 10/8 تكون نهاية نتوء (الذراع) والتي تكون فيها نهاية فترة (المرزم) وهي الفترة الشديدة الحرارة التي يبدأ بعدها الحر الشديد في الانكسار وبداية الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

4 ـ في يوم الجمعة الموافق 11/8 سوف يدخل نوء (النثرة) الذي يعرفه اهل الجزيرة العربية باسم (الكليبين) والذي هو بداية الحساب البحري المعروف عند اهل البحر باسم (النيروز) او حساب الدرور كما يسميه عامة الناس في الكويت والخليج.

5 ـ في يوم الاثنين الموافق 21/8 سوف يحدث كسوف كلي للشمس وهذا الكسوف لن تتم مشاهدته في منطقة شبه الجزيرة العربية ولا المنطقة العربية، حيث ان هذا الكسوف سيحدث في منطقة شمال المحيط الهادي وعادة يكون كسوف الشمس في اواخر الشهر القمري، ولذلك فهو مؤشر على دخول شهر ذي الحجة في السنة، حيث ان هلال شهر ذي الحجة سيولد في تمام الساعة 1.30.46 بعد الظهر واحتمالات رؤية الهلال تكون صعبة، ولذلك فإن شهر ذي الحجة سيكمل عدته وهي 30 يوما.

6 ـ في يوم الاربعاء الموافق 23/8 سيدخل شهر ذي الحجة الذي هو آخر الشهور في السنة الهجرية والذي فيه يوم الوقوف في عرفات وأيام الحج الأكبر، كما ان في هذا اليوم دخول برج العذراء الذي يعتقد كثير من الناس ان طلوع او دلوق نجم سهيل مقترن مع دخول برج العذراء.

7 ـ أما يوم الخميس الموافق 24/8 فهو اليوم المشهور الذي يعرفه الجميع في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية وهو يوم دلوق او طلوع نجم السهيل الذي هو المؤشر المهم على انكسار شدة الحرارة في شبه الجزيرة العربية، كما يكون مع دلوق نجم سهيل ظهور نجم الطرفة وهو نجم يتابع نجم السيل وطلوع او دلوق نجم سهيل تهب معه رياح الكوس الرطبة فتزيد نسبة الرطوبة في الجو. ونجم سهيل اسمه باللغة الانجليزية Canopus وهو يبعد بنحو 1200 سنة ضوئية عن الأرض، كما انه هو ثاني ألمع نجم في السماء بعد النجم الشعري اليماني، حيث ان نجم الشعري اليماني هو ألمع نجم في السماء ويرى بالعين المجردة، فالنجم سهيل يقع في الجنوب ويمكن رؤيته في الكويت من يوم 6/9 فوق خط الأفق مباشرة، حيث لا يكون في وسط السماء.

8 ـ اما في آخر يوم من هذا الشهر في هذه السنة- وهو يوم الخميس الموافق 31/8- فهو وقوف حجاج بيت الله الحرام في صعيد عرفات الطاهر لأداء فريضة الحج، ونسأل الله ان يجعله حجا مبرورا لجميع الحجيج.