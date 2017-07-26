عادل الشنان

ثمّن مؤسس حملة «متى نسكن» التطوعية مشعان الهاجري مبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتخفيض القيمة الرمزية لأراضي مشروع خيطان الإسكاني ومراعاة اصحاب الطلبات الإسكانية القديمة الذين انتظروا لسنوات طوال للحصول على السكن المناسب، مشيدا بحرص سموه على إرساء قواعد آمنة تحفظ للمواطنين حقوقهم وتثبت مكتسباتهم.

وطالب الهاجري بإحالة ملف إنجاز وإنشاء وتطوير البنية التحتية لخيطان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصفتها جهة حكومية معفاة من الرقابة المسبقة وبالتالي تختصر الوقت في ترسية المناقصات لابتعادها عن روتين الدورة المستندية الطويل وأيضا لما شهده الوضع الحالي من إنجازات في مختلف المشاريع الإسكانية في عهد الوزير ياسر ابل.

وأشار الى ان المواطن بات يعاني من ارتفاع أسعار مواد البناء وقيمة الإيجار اليومي للعاملين في مختلف جوانب واشكال وأنواع البناء والتعمير، لذلك يجب على الحكومة مراعاته من حيث القيمة الرمزية للأراضي الخاصة بالمشاريع الاسكانية مع الحرص على إنشاء مكاتب للبناء والمواد بشكل مؤقت في المشاريع لتخفيف أسعار النقل والتوصيل والتحميل عن كاهل المواطنين.