إنجاز القسائم سيكون تدريجياً والأولوية لأسبقية التخصيص

طرح جميع قسائم مشروع جنوب المطلاع البالغ عددها 28.288

أكثر من 10 % نسبة إنجاز الطرق في العقد الأول من المشروع

استخدام آلية ضخمة بقيمة 3 ملايين يورو في أعمال الحفريات عادل الشنان

تزامنا مع طرح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لآخر مناقصتين لأعمال الطرق وتحديد القسائم بمشروع مدينة جنوب المطلاع، والتي تشمل 4 ضواح سكنية تضم 9.769 قسيمة، الأولى تشمل 4.999 قسيمة بالضاحيتين N1، N4 والتي تمت دعوة 14 شركة محلية عالمية وأجنبية عالمية للاشتراك فيها، والمناقصة الثانية تضم 4.770 قسيمة بالضاحيتين N2، N3 حيث تمت دعوة 13 شركة محلية عالمية وأجنبية عالمية للاشتراك فيها، وبذلك يكون قد تم طرح جميع قسائم مشروع مدينة جنوب المطلاع البالغ عددها 28.288 قسيمة.

وقام وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل يرافقه مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان ونائب المدير العام لشؤون التنفيذ م.علي الحبيل مساء امس بتفقد سير العمل في مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني، حيث اطلع على ما تم إنجازه من أعمال بمشروع البنية التحتية والطرق الرئيسية والجسور بالمدينة، وقد تبين أن العمل يسير بصورة جيدة وأن معدل إنجاز مقاول المشروع (التحالف العالمي الإيطالي ـ التركي) يسير وفق البرنامج الزمني المعتمد، حيث اطمأن الوزير على عدم وجود عوائق تؤخر إنجاز المشروع وقام والفريق المرافق له بزيارة موقع مشروع تحديد القسائم السكنية والطرق بالضواحي الثمانية من N5 الى N12 والبالغ عددها 18.519 قسيمة، حيث باشرت الشركة العالمية الصينية بتجهيز الموقع بالآلات والمعدات والمواد والعمالة وحسب ما هو مخطط له بالعقد.

وعلى هامش الجولة وجه أبل مقاولي المشروع الى السرعة في تنفيذ أعمال العقود المبرمة للإسراع في حل القضية الاسكانية، معبرا عن سعادته بتقدم انجاز أعمال العقد الاول بإشراف مباشر من مهندسي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأوضح ابل أن نسبة انجاز الطرق للعقد الاول تجاوزت ١٠%‏ في حين ان النسبة التعاقدية محددة بـ ٥%‏ عن شهر يونيو الماضي، لافتا الى ان مشروع جنوب المطلاع سيكون مميزا في التنفيذ والاداء من حيث بعض اعمال البنية التحتية التي تنفذ في الكويت لأول مرة، مؤكدا أن كمية الخرسانة المستخدمة في المشروع يمكن ان تستخدم في تشييد ٣ أبراج بحجم برج خليفة في حين ان طول الانابيب المستخدمة فيه تشكل ٤ اضعاف طول حدود الدولة، وان مقاول العقد الاول ملتزم بتنفيذ اعماله المرتبطة بتصريف مياه الامطار وحفر الانفاق وتمديد الانانيب، اضافة الى الحوائط الاستنادية التي تستخدم كأول مرة في المشروع.

واضاف: تم الانتهاء فعليا من اعمال الحفر بطريقة الانفاق «مايكروتالنج» الشهر الجاري، لافتا الى البدء الفعلي في تمديد شبكة الأمطار، مثنيا على السرعة في اعمال الحفريات التي تم خلالها استخدام آلية ضخمة بقيمة ٣ ملايين يورو حيث تقوم بحفر على عمق 7 أمتار ونصف المتر بالرغم من مواجهة القائمين عليها صعوبات ومفاجآت كثيرة، مشيرا الى ان «السكنية» على استعداد كامل لتبية جميع احتياجات المقاول بما يحقق الغاية من تسريع التنفيذ بشكل اكبر بما يساهم في الالتزام بالجدول الزمني وتسليم الاهالي اذونات البناء في الوقت المطلوب، متقدما بالشكر الى وزارتي الداخلية والدفاع لتوفير المتفجرات واستخدامها في الموقع بالشكل السليم، ما يزيد من سرعة تنفيذ الاعمال الموقعية.

وذكر ان العقد الثاني مازال في الفترة التحضيرية وينقسم الى جزأين، الاول مدته ٢٤ شهرا تشمل ١٢ ألف قسيمة تنتهي في ٢٠١٩ والثاني يشمل ٦٣٤٢ قسيمة تسلم بعد المرحلة الاولى بستة اشهر، مؤكدا ان انجاز القسائم سيكون بالأولوية تباعا بحيث ان المخصصين أولا ستنجز قسائمهم أولا.

واطلع أبل في نهاية الجولة على تفجير قامت به القوات الخاصة في الموقع.

‏‫ومن الجدير بالذكر أن مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني يعد باكورة مشروعات المؤسسة العملاقة والتي تتضافر جهود وزارات وجهات الدولة المختلفة من أجل توفير جميع احتياجاته وذلك لإنجاز المشروع وفقا للبرنامج الزمني المخطط له بهدف تسليم القسائم المخصصة للمواطنين وفق المواعيد المحددة.