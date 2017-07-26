كريم طارق

كشف رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة بإدارة تفتيش العمل والتابعة لمجلس الوزراء محمد الظفيري عن ضبط 16 عاملا وعاملة من المخالفين لقانون العمل، بالإضافة إلى ضبط 8 عيادات لا تحمل تراخيص إعلانات ومقهى دون تراخيص صحية، وذلك خلال حملة للجنة مساء أمس الأول على العيادات الخاصة بمنطقة الجابرية، والتي تأتي ضمن حملات مستمرة تشنها اللجنة المشتركة وتضم عددا من الجهات المعنية بتنظيم سوق العمل والرقابة عليه.

وأضاف الظفيري في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن الحملة التي شنتها اللجنة اول من امس جاءت بهدف التأكد من مدى التزام تلك العيادات بقانون العمل، وذلك بعد جولة تفتيشية مسبقة تم إنذارهم خلالها بضرورة تصحيح أوضاع العمالة الموجودة بالعيادات والالتزام بقانوني العمل والإقامة، مشيرا إلى أنه تم ضبط 16 عاملا من ضمنهم عاملتان من حملة المادة 20 (عمالة منزلية) وعاملتان من حملة إقامة الالتحاق بعائل، لافتا إلى أنه تمت إحالة العمالة المخالفة إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامات استعدادا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح الظفيري أنه خلال الحملة تمت الاستعانة بعناصر نسائية من أعضاء اللجنة وذلك حفاظا على خصوصية المراجعين وطبيعة عمل تلك الأنشطة، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في جولاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة المخالفة وفي مختلف مناطق الكويت.

بدوره، أشار ممثل البلدية ورئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي في تصريح إلى ضبط 8 عيادات أثناء الجولة لا تحمل تراخيص إعلانات، بالإضافة إلى مقهى دون تراخيص صحية، وهو ما يعد مخالفا للوائح والقوانين المعمول بها في البلدية، لافتا إلى أنه سيتم رفع تقرير مفصل بتلك المخالفات إلى مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي.

وأوضح العنزي أن دور البلدية خلال جولات اللجنة على العيادات الخاصة هو التفتيش على الموافقات والاشتراطات الفنية وتراخيص الإعلانات.