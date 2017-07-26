أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية القطاع المصرفي كركيزة اقتصادية وتنموية ومجتمعية وحضارية في العالم والكويت، معربا عن الارتياح للتطور الذي يشهده هذا القطاع على صعيد المسؤولية الاجتماعية سواء في مناطق عمل البنوك أو على المستوى الوطني اجمالا.

جاء ذلك خلال استقباله مدير وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي نواف ناجيا، ورئيس فريق الاتصال المؤسسي بالبنك فهد السرحان.

وجدد المحافظ الإشادة بمبادرات بنك الكويت الدولي والعديد من البنوك الكويتية التي تتبنى برامج وخطط التنمية للمساهمة الفاعلة في النهوض بالأداء الخدمي والحضاري على صعيد المحافظات، وبما يغطي مختلف شرائح المجتمع مع ايلاء عناية خاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وأحدثها مبادرة بنك الكويت الدولي بتوفير مقاعد طبية متحركة تسهل على المعاقين تنقلاتهم، معربا عن التطلع إلى المزيد من هذه المبادرات.

ومن جانبه، قال نواف ناجيا: في إطار جهود «الدولي» المتواصلة في خدمة المجتمع ودعم الفعاليات والنشاطات الاجتماعية المختلفة، التي تقوم على خدمة الوطن والمواطن، قام البنك بترتيب زيارة لمحافظة الأحمدي لتعزيز التعاون المشترك لدعم فعاليات وأنشطة المحافظة التنموية والمجتمعية.

وأضاف «إن الدولي يلعب دورا فعالا في تبني المبادرات المجتمعية، وذلك إيمانا منه بأهمية دور القطاع الخاص في دعم المجتمع وجميع أفراده، وإن «الدولي» يسعى بشكل مستمر لدعم ورعاية الكثير من البرامج والفعاليات الهادفة التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة أفراد المجتمع ومنها محافظة الأحمدي»، مشيرا إلى أنه واستمرارا لمبادراته الاجتماعية الهادفة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لقطاع الصحة في البلاد، قام «الدولي» مؤخرا بالتبرع بكراسي طبية متحركة لخدمة مرضى مستشفى الفروانية.

كما أشار إلى أن الدولي يسعى دائما للمشاركة في المبادرات الهادفة إلى دعم محافظات الكويت.كما خصص الدولي جزءا كبيرا من برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية لتقديم الرعاية الاستراتيجية للعديد من المؤسسات والبرامج المختلفة.