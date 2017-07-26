اصدرت رابطة الصداقة الكويتية- الإيرانية بيانا على لسان رئيسها د. عبد الرحمن العوضي امس اعلنت فيه تأييدها للإجراءات التي اتخذتها الكويت بحق المدانين في خلية العبدلي جاء فيه:

تستنكر رابطة الصداقة الكويتية- الإيرانية كجهة تهدف التقارب مع الشعب الإيراني الصديق، العمل الإجرامي الذي قام به حفنة من المواطنين باعوا بلدهم لقيامهم بحيازة الأسلحة والمفرقعات والذخائر المتنوعة، وأجهزة التنصت والمعدات الأخرى، بهدف تقويض دعائم الدولة، والتعدي على نظمها الأساسية.

فلقد تدربت هذه الفئة الضالة على حمل السلاح، وتلقت التعليمات من الخارج بالتخابر والتنسيق مع أطراف تضمر الشر للدولة.

إن الرابطة، كجهة شعبية تقف تماما مع الإجراءات الحكومية بحق المدانين في قضية خلية العبدلي استنادا إلى حكم محكمة التمييز بأنهم مجرمون مدانون.

كما أن الرابطة ترفض أي تدخل سافر من أي طرف خارجي في شؤون البلاد، الأمر الذي يتنافى مع أصول الديبلوماسية والتدخل في شؤون الغير من دون أن يكون لأي طرف الحق في ذلك، وعليه فإن الرابطة تناشد الجميع بعدم القيام بأية أعمال مخلة بأمن وسلامة البلاد.