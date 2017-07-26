جاسم التنيب - أمير زكي

جددت وزارة الداخلية التأكيد على اتفاقها مع وزارة الخارجية على تمديد جوازات السفر الكويتية القديمة للطلبة المبتعثين للخارج والمرضى ومرافقيهم لحين العودة الى البلاد، وأوضحت ان هذه البعثات التي انتهت جوازات سفر مبتعثيها وتم تمديدها عبر السفارات والبعثات الديبلوماسية عليهم العودة قبل 31 ديسمبر المقبل، وعندها لن يتمكنوا من المغادرة الا بجوازات سفر الكترونية جديدة.

واشارت مصادر مطلعة الى ان الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر اصدرت ما يزيد على 100 الف جواز سفر الكتروني منذ فتح باب اصدارها، مبينة ان المراكز الخاصة بإصدار الجواز الالكتروني تبذل جهودها في المحافظات الست للانتهاء من مشروع الجواز الالكتروني لجميع الكويتيين في وقت قريب.

«الخارجية»: الجوازات القديمة لن يتم قبولها بعد مايو 2018