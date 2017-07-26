استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، عند مستوى 0.302 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 0.352 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الثلاثاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.393 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.317 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة استقر سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات امس الثلاثاء وذلك بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية تحسنا في تفاؤل المستهلكين حول قوة الاقتصاد الأمريكي.