أعربت البلاد عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والشرعية الدولية ولالتزاماتها القانونية بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ،السفير منصور العتيبي، أمام مجلس الأمن في جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
واكد العتيبي رفض دولة الكويت القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف تهويد مدينة القدس وتشويه هويتها العربية والإخلال بتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وشدد على أهمية الجلسة الدورية لمجلس الأمن لتزامنها مع أحداث مؤسفة وتصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القدس الشريف نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف أن هذا التصعيد تم التحذير سابقا من تداعياته وخطورته في ظل وجود رغبة إسرائيلية بتحويل الصراع إلى صراع ديني.