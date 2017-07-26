أسامة دياب

يعلن القسم القنصلي في السفارة الأمريكية في البلاد، عن تخصيص يومين خلال شهر أغسطس لاستقبال الطلبة وذلك يومي الخميس الموافق 3 و 17 أغسطس. تأتي هذه الخطوة لدعم الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية أو ممن يخططون للدراسة فيها من خلال منحهم الأولوية خلال الأيام المذكورة بعد أن يقوموا بتعبئة طلبات التأشيرة إلكترونياً.

يجدر بالذكر أنه على الرغم من جاهزية القسم القنصلي لاستقبال الطلبة في أي وقت من العام، إلا أنه قد تم منح الطلبة الأولوية خلال اليومين السابق ذكرهما.

هذا وقد قام القسم القنصلي في السفارة الأمريكية في البلاد بتخصيص أول يوم لاستقبال طلبات التأشيرة الدراسية بتاريخ 20 يوليو مما مكن 250 طالباً وطالبة من التقديم للتأشيرة الدراسية ومساعدتهم على الالتحاق بجامعاتهم في الوقت المناسب.

وأضاف البيان أن تشجيع الطلبة الكويتيين على مواصلة دراستهم العليا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أهم أولويات البعثة الدبلوماسية الأمريكية. لافتا إلى أنه على الطلبة زيارة الموقع الإلكتروني:www.ustraveldocs.com لتقديم طلبات التأشيرة وحجز موعد المقابلة وإحضار ورقة القبول الجامعي (I-20) وايصال دفع رسوم ال-SEVIS (نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار) يوم المقابلة.

ودعا الطلبة وذويهم لمتابعة السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على ما يستجد من معلومات.