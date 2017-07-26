بناءً على قرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. فالح العزب، رقم 190 لسنة 2017 بشأن شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات وزارة العدل وما استند إليه في مواده الخمس من ضوابط لشغل هذه الوظائف، وتبعاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية المنظمة في هذا الشأن، واستناداً للقرار الوزاري رقم 146 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء ورفع مستواها إلى إدارة عامة، وتبعاً لاجتماع مجلس شؤون الخبراء في الوزارة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي والذي تم خلاله اعتماد الوظائف الإشرافية الخاصة بالإدارة، أصدر وكيل وزارة العدل قرارات بتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في الإدارة العامة للخبراء.



نائب رئيس

وقد شملت قرارات التسكين ندب كلٍ من كبير الخبراء الحسابيين سلطان راشد محمد العاطفي لوظيفة نائب رئيس الإدارة العامة للخبراء للشؤون الفنية، وكبير الخبراء الحسابيين نبيل عبدالغفور محمد العوضي لوظيفة نائب رئيس الإدارة العامة للخبراء لشؤون خبراء العاصمة، وكبير الخبراء الحسابيين أحمد محمد جاسم الناجم لوظيفة نائب رئيس الإدارة العامة للخبراء لشؤون خبراء الأحمدي، وكبير الخبراء الحسابيين عادل سعد نصار الشريعان لوظيفة نائب رئيس الإدارة العامة للخبراء لشؤون خبراء حولي، وكبير الخبراء الحسابيين ناصر عبدالعزيز ناصر عبدالمحسن لوظيفة نائب رئيس الإدارة العامة للخبراء لشؤون خبراء الجهراء، وكبير الخبراء الهندسيين محمد عبدالعزيز محمد الهزاع لوظيفة نائب رئيس الإدارة العامة للخبراء لشؤون خبراء مبارك الكبير.

كما شملت قرارات التسكين ندب كبير الخبراء الهندسيين يوسف عبدالله عبدالعزيز الزين لوظيفة نائب رئيس الإدارة العامة للخبراء لشؤون خبراء الفروانية.



إعادة تسمية

كما تضمنت قرارات التسكين إعادة تسمية الوظيفة الإشرافية التي يشغلها فوزي نوح سلطان بورسلي لتصبح نائب رئيس الإدارة العامة للخبراء لشؤون التفتيش الفني.

الخبير الحسابي مراقب

كما شملت قرارات التسكين ندب كلٍ من الخبير الحسابي مشاري داهم عبدالرحمن القحطاني لوظيفة مراقب القضايا الحسابية في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، والخبير الحسابي سعود فراج عبدالله السهلي لوظيفة مراقب القضايا الحسابية في إدارة شؤون خبراء الفروانية، والخبير الحسابي علي غلوم ملا حسين عاشور لوظيفة مراقب القضايا الحسابية في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، والخبير الحسابي أماني عبدالمحسن علي الطويرش لوظيفة مراقب القضايا الحسابية في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي.

كما شملت قرارات التسكين ندب كلٍ من الموظفة علياء أحمد حسين العوض لوظيفة مراقب الخدمات وشؤون القضايا في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، والموظفة إقبال محمد أحمد الأحمد لوظيفة مراقب الخدمات وشؤون القضايا في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، والموظفة أمل عبدالرحيم أحمد الدعيج لوظيفة مراقب الخدمات وشؤون القضايا في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، والموظفة منيرة سالم سعد المطيري لوظيفة مراقب الخدمات وشؤون القضايا في إدارة شؤون خبراء محافظة الأحمدي، الموظفة ابتسام سليمان عبدالرحمن الكوح لوظيفة مراقب الخدمات وشؤون القضايا في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي.



الخبير الهندسي مراقب

كما شملت قرارات التسكين ندب كلٍ من الخبير الهندسي سليمان ناصر سعد العبيد لوظيفة مراقب القضايا الهندسية في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي، والخبير الهندسي حمد مبارك حمد الزوير لوظيفة مراقب الدع م الفني في إدارة الشؤون الفنية، والخبير الهندسي عبدالعزيز مالله علي الشهاب لوظيفة مراقب التفتيش الهندسي في إدارة التفتيش الفني، والخبير الهندسي سليمان منصور عبدالرحمن الحسين لوظيفة مراقب القضايا الهندسية في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، والخبير الهندسي عبدالله عبدالرحمن محمد الملحم لوظيفة مراقب القضايا الهندسية في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، والخبير الهندسي أحمد عبدالله غنيم الشهري لوظيفة مراقب القضايا الهندسية في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، والخبير الهندسي نايف عبدالله حسين البناء لوظيفة مراقب القضايا الهندسية في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، والخبير الهندسي محمد عبدالعزيز أحمد الذيب لوظيفة مراقب التنسيق والمتابعة في إدارة الشؤون الفنية، والخبير الهندسي بدر أحمد محمد الكندري لوظيفة مراقب الخدمات وشؤون القضايا في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، بالإضافة إلى عمله الأصلي كرئيس قسم الإسناد الفني في الإدارة ذاتها، وندب الخبير الهندسي رضوان عبدالباقي محمد الرضوان لوظيفة مراقب مكتب رئيس الإدارة العامة للخبراء، بالإضافة إلى عمله الأصلي كرئيس قسم الإسناد الفني.



رئيس قسم

كما شملت قرارات التسكين ندب كلٍ من كبير الخبراء الهندسيين عبدالله محسن صنهات العتيبي لوظيفة رئيس قسم قضايا الكهرباء والكمبيوتر في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الهندسيين جاسم محمد سحلي العتيبي لوظيفة رئيس قسم قضايا الكهرباء والكمبيوتر في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبراء الهندسيين حبيب عبدالله دهيران العازمي لوظيفة رئيس قسم التفتيش على قضايا الميكانيك والكهرباء في إدارة شؤون التفتيش الفني، وكبير الخبراء الهندسيين سعد عبدالرحمن سعد الزامل لوظيفة رئيس قسم قضايا العقود والمقاولات الميكانيكية في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، وكبير الخبراء الهندسيين جاسم محمد إبراهيم الدويسان لوظيفة رئيس قسم قضايا الآليات والمعدات الثقيلة في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي، وكبير الخبراء الهندسيين محمد عبدالمحسن مرزوق المطيري لوظيفة رئيس قسم قضايا العقود والمقاولات الميكانيكية في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وكبير الخبراء الهندسيين خالد خليفة حسين درباس الزعابي لوظيفة رئيس قسم قضايا الآليات والمعدات الثقيلة في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الهندسيين فيصل محمد أحمد عبدالله لوظيفة رئيس قسم قضايا العقود والمقاولات الميكانيكية في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الهندسيين خالد أحمد عبدالرزاق الحسن لوظيفة رئيس قسم قضايا الآليات والمعدات الثقيلة في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وكبير الخبراء الهندسيين عبدالرحمن فهد العميرة لوظيفة رئيس قسم قضايا الآليات والمعدات الثقيلة في إدارة شؤون خبراء محافظة الأحمدي، وكبير الخبراء الهندسيين فاروق محمد عبدالرسول العوضي لوظيفة رئيس قسم قضايا التلفيات في إدارة شؤون خبراء محافظة الأحمدي، وكبير الخبراء الهندسيين مشعل عبدالله صالح الثويني لوظيفة رئيس قسم المختبرات وأجهزة القياس في إدارة الشؤون الفنية، وكبير الخبراء الهندسيين عامر محمد أحمد العامر لوظيفة رئيس قسم قضايا الإيجارات في إدارة شؤون خبراء محافظة الأحمدي، وكبير الخبراء الهندسيين صالح إبراهيم حمد الجاسر لوظيفة رئيس قسم قضايا المقاولات الإنشائية والمدنية في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبراء الهندسيين هيثم خالد عبدالله العصفور لوظيفة رئيس قسم قضايا الإيجارات في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبراء الهندسيين ماجد محمد عبدالرحمن الحبيب لوظيفة رئيس قسم قضايا البيوع والقسمة في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبراء الهندسيين فهد علي محمد الكندري لوظيفة رئيس قسم القضايا المستعجلة في إدارة شؤون الخبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبراء الهندسيين عبدالله شخير دبيان العنزي لوظيفة رئيس قسم قضايا المقاولات الإنشائية والمدنية في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وكبير الخبراء الهندسيين حسين سعيد جبران الهاجري لوظيفة رئيس قسم قضايا المقاولات الإنشائية والمدنية في إدارة شؤون خبراء محافظة الأحمدي، وكبير الخبراء الهندسيين حسن عبدالله عبدالله أحمد لوظيفة رئيس قسم قضايا التلفيات في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبراء الهندسيين خالد حسن خليل الفيلكاوي لوظيفة رئيس قسم قضايا البيوع والقسمة في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، وكبير الخبراء الهندسيين بريق جاسم محمد المطر لوظيفة رئيس قسم قضايا الإيجارات في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، وكبير الخبراء الهندسيين نوف عبدالعزيز محمد الغانم لوظيفة رئيس قسم قضايا التلفيات في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، وكبير الخبراء الهندسيين عبير عبدالرحمن سعد الصلال لوظيفة رئيس قسم قضايا البيوع والقسمة في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الهندسيين سامي عيد حمد المزرم لوظيفة رئيس قسم قضايا الترميمات في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبراء الهندسيين بدر عبدالله شليويح الهاجري لوظيفة رئيس قسم القضايا المستعجلة في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي، وكبير الخبراء الهندسيين علي منصور إبراهيم الخليفي لوظيفة رئيس قسم المقاولات الإنشائية والمدنية في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي، وكبير الخبراء الهندسيين عبدالله سليمان عبدالله المطوع لوظيفة رئيس قسم قضايا البيوع والقسمة في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي.

كما شملت قرارات التسكين ندب كلٍ من كبير الخبراء الهندسيين حمود عبدالله حمود التوحيد لوظيفة رئيس قسم قضايا التلفيات في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الهندسيين براك عبدالمحسن حمد الملا لوظيفة رئيس قسم التفتيش على قضايا الأعمال المدنية في إدارة شؤون التفتيش الفني، وكبير الخبراء الهندسيين أحمد حمد محمد السعيد لوظيفة رئيس قسم قضايا الترميمات في إدارة شؤون خبراء محافظة الأحمدي، وكبير الخبراء الهندسيين عبدالله عيسى سبتي بوغيث لوظيفة رئيس قسم قضايا الإيجارات في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي، وكبير الخبراء الهندسيين أسعد محمد عبدالكريم السعيد لوظيفة رئيس قسم القضايا المستعجلة في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الهندسيين يوسف خليل جعفر العوضي لوظيفة رئيس قسم الإسناد الفني في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي، وكبير الخبراء الهندسيين وليد سمير صنت المحنا لوظيفة رئيس قسم قضايا المقاولات الإنشائية والمدنية في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، وكبير الخبراء الهندسيين سعود عبدالرحمن سعود المخيزم لوظيفة رئيس قسم المعلومات الفنية في إدارة الشؤون الفنية، وكبير الخبراء الهندسيين عبدالله ناصر عبدالله الدعيجاني لوظيفة رئيس قسم قضايا الترميمات في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الهندسيين صقر علي عبدالرزاق العطار لوظيفة رئيس قسم قضايا المقاولات الإنشائية في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الهندسيين باسمة يوسف عبدالعزيز الشميمري رئيس قسم قضايا الترميمات في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، وكبير الخبراء الهندسيين نبيلة عبدالمحسن مسلم الزامل لوظيفة رئيس قسم قضايا الإيجارات في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة.



كبير الخبراء الحسابيين

كما شملت قرارات التسكين ندب كلٍ من كبير الخبراء الحسابيين سعود فراج مدعث العجمي لوظيفة رئيس قسم قضايا الشركات في إدارة شؤون الخبراء في محافظة الفروانية، وكبير الخبراء الحسابيين محمد عبدالله محمد الزعبي لوظيفة رئيس قسم قضايا المحافظ الاستثمارية في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وكبير الخبراء الحسابيين سعود عبدالله عبدالله الدبوس لوظيفة رئيس قسم قضايا التعاملات التجارية في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، كبير الخبراء الحسابيين شبيب راشد شبيب الزعبي لوظيفة رئيس قسم القضايا العمالية في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبراء الحسابيين حسن عبدالله حسن العتيبي لوظيفة رئيس قسم قضايا التعويض عن فسخ العقود في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبراء الحسابيين سعد جريش عبدالله العدواني لوظيفة رئيس قسم قضايا التأمين في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، وكبير الخبراء الحسابيين مها يعقوب يوسف الصقر لوظيفة رئيس قسم قضايا التركات والإفلاس في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، وكبير الخبراء الحسابيين صادق علي سيد محمد سيد هاشم لوظيفة رئيس قسم قضايا التعويض عن فسخ العقود في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وكبير الخبراء الحسابيين أسامة عبداللطيف حمد أحمد لوظيفة رئيس قسم قضايا الشركات في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وكبير الخبراء الحسابيين لافي شويمي سالم جديع لوظيفة رئيس قسم قضايا الشركات في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبراء الحسابيين نواف حايف راضي الفضلي لوظيفة رئيس قسم قضايا التأمين في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبراء الحسابيين مشعل ناصر رشيد الحريص لوظيفة رئيس قسم قضايا الخدمة المدنية في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبراء الحسابيين يوسف بدر ناصر الدويلة لوظيفة رئيس قسم قضايا التعويضات عن فسخ العقود في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، وكبير الخبراء الحسابيين لمياء أحمد محمد اليوحة السميط لوظيفة رئيس قسم قضايا التركات والإفلاس في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبارء الحسابيين فهد أحمد منديل الفيحان لوظيفة رئيس قسم التفتيش على القضايا العمالية والشركات في إدارة شؤون التفتيش الفني، وكبير الخبراء الحسابيين مريم عيسى أحمد كرم أحمد لوظيفة رئيس قسم قضايا المحافظ الاستثمارية في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الحسابيين طارق يوسف عبدالعزيز المزيني لوظيفة رئيس قسم قضايا الخدمة المدنية في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية.

كما شملت قرارات التسكين ندب كلٍ من كبير الخبراء الحسابيين ضاري عبدالمحسن فالح الديحاني لوظيفة رئيس قسم قضايا التركات والإفلاس في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وكبير الخبراء الحسابيين سالم علي ناصر الشريع لوظيفة رئيس قسم قضايا الخدمة المدنية في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وكبير الخبراء الحسابيين فهد خالد عبدالمحسن المخيزم لوظيفة رئيس قسم قضايا التأمين في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الحسابيين أيمن صالح فهد الخليفة لوظيفة رئيس قسم قضايا المحافظ الاستثمارية في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، وكبير الخبراء الحسابيين خالد عموش غالب ثويني المطيري لوظيفة رئيس قسم قضايا التعاملات التجارية في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، وكبير الخبراء الحسابيين هدى ناصر سعود الورع لوظيفة رئيس قسم قضايا البنوك والمديونيات في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وكبير الخبراء الحسابيين ريم فرحان راشد الفرحان لوظيفة رئيس قسم القضايا العمالية في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الحسابيين سالم غزاي عايد رميح لوظيفة رئيس قسم قضايا البنوك والمديونيات في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الحسابيين منال يوسف أحمد الميال لوظيفة رئيس قسم قضايا المحافظ الاستثمارية في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي، وكبير الخبراء الحسابيين نواف حمد صنيتان المطيري لوظيفة رئيس قسم القضايا العمالية في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وكبير الخبراء الحسابيين إيمان عبدالعزيز عبدالرحيم العوضي لوظيفة رئيس قسم قضايا التعويض عن فسخ العقود في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الحسابيين بدر مطلق نوار العتيبي لوظيفة رئيس قسم قضايا المحافظ الاستثمارية في إدارة شؤون خبراء محافظة مبارك الكبير، وكبير الخبراء الحسابيين بدر حجر شعوف المطيري لوظيفة رئيس قسم قضايا التركات والإفلاس في إدارة شؤون خبراء محافظة الأحمدي.

كما شملت قرارات التسكين ندب كلٍ من كبير الخبراء الحسابيين سعود عوض ضاحي مطر لوظيفة رئيس قسم قضايا البنوك والمديونيات في إدارة شؤون خبراء محافظة الفروانية، وكبير الخبراء الحسابيين عامر محمد علي محمد لوظيفة رئيس قسم الدراسات والبحوث في إدارة الشؤون الفنية، وكبير الخبراء الحسابيين أنوار سالم علي سالمين لوظيفة رئيس قسم قضايا التعويض عن فسخ العقود في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي، وكبير الخبراء الحسابيين ميساء عبدالله طالب الكندري لوظيفة رئيس قسم قضايا التركات والإفلاس في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي، وكبير الخبراء الحسابيين محمد إبراهيم عويد المطيري لوظيفة رئيس قسم قضايا التأمين في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وكبير الخبراء الحسابيين خلود عبدالعزيز خالد المفرج لوظيفة رئيس قسم قضايا التعاملات التجارية في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي.

كما شملت قرارات التسكين ندب كلٍ من كبير الخبراء الحسابيين أحمد حسين محمد الدلال لوظيفة رئيس قسم قضايا التعويض عن فسخ العقود في إدارة شؤون خبراء محافظة الأحمدي، وكبير الخبراء الحسابيين علي خزيم علي الخزيم لوظيفة رئيس قسم قضايا الشركات في إدارة شؤون الخبراء في محافظة الأحمدي، وكبير الخبراء الحسابيين إبراهيم عبداللطيف عبدالعزيز الخراز لوظيفة رئيس قسم قضايا الخدمة المدنية في إدارة شؤون خبراء محافظة الأحمدي، وكبير الخبراء الحسابيين حامد ناجي إبراهيم البحراني لوظيفة رئيس قسم قضايا الشركات في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي، وكبير الخبراء الحسابيين عماد عبدالحميد السيد الحنيان لوظيفة رئيس قسم التفتيش على قضايا البنوك والمديونيات في إدارة شؤون التفتيش الفني، وكبير الخبراء الحسابيين وليد خليل إبراهيم الفودري لوظيفة رئيس قسم قضايا الخدمة المدنية في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وكبير الخبراء الحسابيين سليمان صالح موسى العجيل لوظيفة رئيس القضايا العمالية في إدارة شؤون خبراء محافظة، وكبير الخبراء عمر أحمد حسن محمد لوظيفة رئيس قسم قضايا التركات والإفلاس في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة.



خبير أول هندسي

كما شملت قرارات التسكين ندب كلٍ من خبير أول هندسي فيصل شفاقة مجول العنزي لوظيفة رئيس قسم القضايا المستعجلة في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وخبير أول هندسي سعد تركي سعد العتيبي لوظيفة رئيس قسم قضايا التلفيات في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وخبير أول هندسي صلاح حمود معروف الشطي لوظيفة رئيس قسم قضايا البيوع والقسمة في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وخبير أول هندسي عبدالرحمن هشام سعد العصفور لوظيفة رئيس قسم الإسناد الفني في إدارة شؤون خبراء محافظة العاصمة، وخبير أول هندسي فواز جاسم محمد بودي لوظيفة رئيس قسم قضايا الترميمات في إدارة شؤون خبراء محافظة الجهراء، وخبير أول هندسي عبدالعزيز محمد عبدالكريم المطوع لوظيفة رئيس قسم الإسناد الفني في إدارة شؤون خبراء محافظة الأحمدي، وخبير أول هندسي دلال ناصر عبدالمجيد الصانع لوظيفة رئيس قسم قضايا الترميمات في إدارة شؤون الخبراء في محافظة حولي، وخبير أول هندسي محمد مبارك زيد العدواني لوظيفة رئيس قسم قضايا الإجارات في إدراة شؤون محافظة الجهراء، وخبير أول هندسي صالح أحمد بوصالح لوظيفة رئيس قسم قضايا الكهرباء والكمبيوتر في إدارة شؤون خبراء محافظة الأحمدي، وخبير أول هندسي شريفة عبداللطيف علي الصقر لوظيفة رئيس قسم قضايا التلفيات في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي.



خبير ثاني هندسي

كما شملت قرارات التسكين ندب كلٍ من خبير ثاني هندسي مبارك مطلق عبدالله الميع لوظيفة رئيس قسم قضايا العقود والمقاولات الميكانيكية في إدارة شؤون خبراء محافظة الأحمدي، وخبير ثاني هندسي نواف سعد دهش غنيم الرشيدي لوظيفة رئيس قسم قضايا العقود والمقاولات الميكانيكية في إدارة شؤون خبراء محافظة حولي.