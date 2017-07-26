في إطار رفع مستوى أداء الإدارة القانونية وتنفيذ الخطط الخاصة بها من خلال نقلها إلى المبنى الجديد بمنطقة المرقاب، شارع السور، مقابل برج جاسم في أكتوبر المقبل ، وتم الانتهاء من المبنى وتسليمه لإدارة الإنشاءات ببلدية الكويت ، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري، إن خططهم تهدف إلى إحداث نقله نوعية للإدارة القانونية عبر استخدام كافة التقنيات الحديثة من توفير أجهزة كمبيوتر وأرشفة إلكترونية للإدارة القانونية وربطها مع كافة الوزارات ذات الصلة مع الإدارة القانونية وخاصة وزارة العدل ، وكذلك إدخال المواقع القانونية الإلكترونية ذات الكفاءة العالية كعامل أساسي لجلب المعلومات وفق آخر التشريعات الصادرة بهذا الشأن ، ورفع مستوى أداء الإدارة القانونية ، من خلال نقل الملفات إلكترونيا بشبكة داخليا وتذليل جميع العقبات التي تحول دون ذلك ، مع تراسل إلكتروني مع كافة القطاعات .

وفي هذا السياق قال الجبري:"اعتمدنا 5 خطط إلكترونية خاصة بتطوير الإدارة القانونية في البلدية عن طريق ربطها آليا مع وزارة العدل لإنجاز العديد من الأعمال القانونية بشكل دقيق وسريع ويزيل العوائق ، إضافة إلى تزويد الإدارة القانونية بما تحتاجه من مواقع إلكترونية ذات الصلة في آخر التطورات في مجال التشريعات الحديثة" .

وأكد الجبري أن هذه المشاريع تم إنجازها من قبل قطاع مكتب وزير الدولة لشئون البلدية والإدارة القانونية ، كما كلفنا المحامي نايف المطيري من الإدارة القانونية للقيام بتنسيق العمل والمتابعة ورفع تقارير دورية بشأن تطبيق الخطط المعتمدة .