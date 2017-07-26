ثمن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري، الجهود الكبيرة التي بذلها فريق المحامين في الإدارة القانونية ببلدية الكويت والتي توجت بصدور الأحكام القضائية النهائية لصالح بلدية الكويت في العديد من القضايا والتي تجاوزت مليون دينار كويتي خلال الشهر الحالي .
وأوضح الجبري أن هذا الإنجاز في صدور الأحكام النهائية لصالح البلدية جاءت بفضل التعاون المثمر لديوان المحاسبة مع بلدية الكويت والتي أثمرت عن تذليل جميع الصعاب التي واجهت الإدارة القانونية بشأن الحصول على كافه المستندات والمعلومات التي طلبها إعداد الدفاع امام المحكمة .
وأكد الجبري على أن توجيهاته كانت واضحة لفريق المحامين في البلدية بالاهتمام بجميع ملاحظات ديوان المحاسبة والأخذ في الاعتبار بكل الملاحظات مهما كانت لتفاديها .
واختتم الجبري تصريحه قائلا بأن جهد الفريق القانوني المميز الذي تكلل بكسب قضايا تتجاوز مبالغها المليون دينار إنجاز يتمثل في استيفاء جميع المبالغ والمستحقات الصادرة لصالح البلدية يجعل المسؤولية مضاعفة للمحامين في الإدارة القانونية للقيام بمهامهم على أكمل وجه .