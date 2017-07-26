جناح كامل لعمليات اليوم الواحد في تخصص النساء والولادة

توسعه لمنطقة الحوادث الرئيسية تشمل صالات ملاحظه جديده للأطفال والنساء مزوده بأحدث الأجهزة التقنية

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

اعلن مدير مستشفى الجهراء، د.غالب البصيص، عن افتتاح مشروع الوحدات التخصصية الجديدة بمستشفى الجهراء غدا الخميس، برعاية وحضور وزير الصحة د.جمال الحربي، وذلك في إطار تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى وتقديم خدمات افضل للمراجعين.

وذكر في تصريح صحافي، أن الافتتاح سيضم وحدات تخصصيه جديدة للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ووحدة معالجة الجروح المزمنة ومختبر وحده لأمراض المسالك البوليه ووحدة جديده للتصنيع الدوائي تابعه لقسم الصيدلية المركزية، وكذلك مشروع العيادات التخصصية الجديدة للطب الطبيعي والتأهيل، فضلا عن جناح كامل لعمليات اليوم الواحد في تخصص النساء والولادة لأول مره في المستشفيات الحكومية، ووحدة جديده لحوادث النساء والولادة .

وأفاد د.البصيص أنه سيكون هناك توسعه لمنطقة الحوادث الرئيسية تشمل صالات ملاحظه جديده للأطفال والنساء مزوده بأحدث الأجهزة التقنية.

وتوقع أن ترفع هذه المشاريع الحيوية الطاقة السريرية لاستيعاب أعداد اكبر من المرضى مع تطوير لنوعيه الوسائل التشخيصية والعلاجية المقدمة.