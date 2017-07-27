أصدر وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع قرارات بتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في الإدارة العامة للخبراء، وذلك بناء على قرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب رقم 190 لسنة 2017 بشأن شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات وزارة العدل وما استند إليه في مواده الخمس من ضوابط لشغل هذه الوظائف، وتبعا لقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية المنظمة في هذا الشأن، واستنادا للقرار الوزاري رقم 146 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء ورفع مستواها إلى إدارة عامة، وتبعا لاجتماع مجلس شؤون الخبراء في الوزارة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي والذي تم خلاله اعتماد الوظائف الإشرافية الخاصة بالإدارة.



كما أصدر وكيل وزارة العدل القرار الإداري رقم 2242 لسنة 2017 بترقية 714 موظفا وموظفة في الوزارة بالاختيار ومنحهم العلاوة الدورية المقررة في هذا الشأن اعتبارا من الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي بناء على نتائج اجتماع لجنة شؤون الموظفين في وزارة العدل رقم 7 لسنة 2017 واستنادا لقرارات ديوان الخدمة والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

الديوان العام:

م الاســــــم الادارة الدرجـة

1 ريا خالد زابن الرشيدي إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط أ/ عامة

2 ضياء على عبدالله الحلبى ادارة مكتب الوزير ب/ عامة

3 مريم راشد حسين الجناع اداره الشئون الإداريه ب/ عامة

4 سعاد سعود عبدالعزيز المنيع اداره الإعلام والعلاقات العامه ب/ عامة

5 شريفه عبد اللطيف محمد حيات اداره الشئون الإداريه الأولى/ عامة

6 منى اسماعيل خليل اسماعيل اداره الشئون الإداريه الأولى/ عامة

7 رقيه محمد زيد محمد المنيفي إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الأولى/ عامة

8 لطيفه يونس عبد الرحمن الياسين إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الأولى/ عامة

9 مشاعل حمد ثامر حويل الدغيلبى إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الثانية/ عامة

10 منيره جمال ناصر . العبيد اداره الشئون الماليه الثانية/ عامة

11 زينب حسن محمد حسن الحبابي إدارة العلاقات العامة الثانية/ عامة

12 خالد خلف سويلم العنزى اداره الشئون الإداريه الثانية/ عامة

13 هلا محمد عبدالله محمد الرسام إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الثالثة/ عامة

14 لولوه حسين أحمد عبدالله القطان اداره الشئون الماليه الثالثة/ عامة

15 شيماء جاسم احمد صرخوه . اداره الإعلام والعلاقات العامه الثالثة/ عامة

16 غانم صقر احمد الصقر اداره الشئون الإداريه الثالثة/ عامة

17 غاليه محمد موسى عيسى الفودري اداره الشئون الإداريه الثالثة/ عامة

18 احمد جواد على سلطان اداره الشئون الإداريه الثالثة/ عامة

19 محمد جاسم حسن أحمد الجيران اداره الشئون الماليه الثالثة/ عامة

20 منيره منصور مرزوق إبراهيم المبارك ادارة مكتب الوزير الرابعة/ عامة

21 سبيكه فهد ناصر ابراهيم الصوله اداره الشئون الماليه الرابعة/ عامة

22 حنان محمد محمود محمد الفيلكاوي اداره الشئون الإداريه الرابعة/ عامة

23 مريم محمد عبد الله محمد الدلالى إدارة الشئون الإدارية الرابعة/ عامة

24 شيماء عبد العزيز احمد بوناشى اداره الشئون الماليه الرابعة/ عامة

25 عمر فتحى سالم الراشد اداره الشئون الماليه الرابعة/ عامة

26 نجاح عبد النبى ابراهيم محمد على اداره الشئون الإداريه الرابعة/ عامة

27 مبارك عبد الكريم عبد الله مبارك اداره الإعلام والعلاقات العامه الرابعة/ عامة

28 مشارى ابراهيم عبد الوهاب الدوسرى اداره الشئون الماليه الخامسة/ عامة

29 فاطمه حمد ناصر عبدالله الهملان إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط السادسة/ عامة

30 صقر اسامه عبدالله جعفر الصحاف اداره الشئون الإداريه السادسة/ عامة

31 فيصل على محمد الحماد . اداره الشئون الإداريه السادسة/ عامة

32 احمد يوسف سليم . عثمان اداره الشئون الإداريه السابعة/ عامة

التسجيل العقاري:

م الاســــــم الادارة الدرجـة

1 خالد عباس حمد الرشيدى إدارة التسجيل العقاري أ/ عامة

2 شميم تاج محمد فضل الدين إدارة التوثيق ب/ عامة

3 انتصار سعود مرزوق البدهه الرشيدي إدارة التوثيق ب/ عامة

4 هديل صالح عبدالله القبندى قطاع التسجيل العقاري والتوثيق ب/ عامة

5 رهام مساعد احمد المقهوى إدارة التسجيل العقاري الأولى/ عامة

6 عبير رضا ناصر القلاف إدارة التوثيق الأولى/ عامة

7 زينب عبد الله طاهر إدارة التسجيل العقاري الأولى/ عامة

8 فاطمه عبد الهادى مرزوق احمد إدارة التوثيق الأولى/ عامة

9 عبد المحسن عباس سيد طالب مصطفوى مصطفوى إدارة التسجيل العقاري الأولى/ عامة

10 ديمه فاضل خليفه . الدبوس إدارة التسجيل العقاري الأولى/ عامة

11 حسنه عبد الله غازى الحربى إدارة التوثيق الثانية/ عامة

12 هواى عدنان جابر عبدالله الشمرى إدارة التوثيق الثانية/ عامة

13 معاذ ابراهيم يعقوب مال الله إدارة التسجيل العقاري الثانية/ عامة

14 فاطمة عبدالعزيز حسن العلي إدارة التسجيل العقاري الثانية/ عامة

15 فاطمه محمد عبد الله الفارسى إدارة التسجيل العقاري الثانية/ عامة

16 أنوار أنور حمد البعيجان إدارة التسجيل العقاري الثانية/ عامة

17 آمنة عبدالله إبراهيم الفريح إدارة التسجيل العقاري الثانية/ عامة

18 جابر محمد فهد الضفيري قطاع التسجيل العقاري والتوثيق الثالثة/ عامة

19 عبدالرحمن نجيب عبدالرحمن علي احمد إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

20 على صلاح خليل الصايغ إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

21 دانة فارس سالم العجمي إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

22 مشعل ناصر عبدالله عبدالعزيز المسعود إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

23 عهد عادل على محمد قاسم إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

24 اروى على ناصر عبدالله الرباح إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

25 شروق علي سعد عبدالله القينى إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

26 طلال زيدان نايف العنزي إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

27 احمد سالم خشان محمد الخالدى إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

28 بدر مساعد ناصر عبدالله الناجم إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

29 سنابل محمد معلا عجلان العنزى إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

30 محمد طالب عباس دهراب . إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

31 عبدالكريم احمد علي العبداللطيف الجسار إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

32 رفعه حماد صغير الزعبى . إدارة التوثيق الرابعة/ عامة

33 ساره عبيد محسن خلف الشمرى إدارة التسجيل العقاري الرابعة/ عامة

34 صالح حمود صالح غنيم إدارة التوثيق الرابعة/ عامة

35 العنود ملفى عباس فرج المطيرى إدارة التسجيل العقاري الرابعة/ عامة

36 خلود نوفل يالوس الخلف العنزى إدارة التسجيل العقاري الرابعة/ عامة

37 عائشه عبدالله عايد شملان السليمان إدارة التوثيق الرابعة/ عامة

38 نوف محمد سويد محمد العازمى إدارة التسجيل العقاري الرابعة/ عامة

39 عطاء صلاح نصيب مرزوق الدرعى إدارة التسجيل العقاري الرابعة/ عامة

40 اسماء ماهر محمد صالح النهام قطاع التسجيل العقاري والتوثيق الرابعة/ عامة

41 عذارى حمد عبيد المطيرى إدارة التسجيل العقاري الرابعة/ عامة

42 عذارى مطلق شريده على المطيري إدارة التسجيل العقاري الرابعة/ عامة

43 روان ابراهيم عبدالعزيز ثامر الفضلى إدارة التسجيل العقاري الرابعة/ عامة

44 يوسف عيسى إبراهيم أسود إدارة التسجيل العقاري الخامسة/ عامة

45 يوسف زكي يوسف مال الله رجب إدارة التسجيل العقاري الخامسة/ عامة

46 محمد فلاح بطي المطيري إدارة التسجيل العقاري الخامسة/ عامة

47 فيصل مضف مشيلح ضبيب الديحانى إدارة التسجيل العقاري السادسة/ عامة

48 عبير سعود عامر العتيبى . إدارة التسجيل العقاري السادسة/ عامة

49 روزه حسين سعيد مطر . إدارة التسجيل العقاري السادسة/ عامة

50 مبارك مفظى طريف خلف بوظهير إدارة التسجيل العقاري السابعة/ عامة

51 على حمد منشد تركي الخالدى إدارة التسجيل العقاري السابعة/عامة

الشـئون القضائيــة:

م الاســــــم الادارة الدرجـة

1 على حسن محمد الدوسرى ادارة مكتب النائب العام أ / عامة

2 اسماعيل غلوم محمد اشكنانى اداره كتاب محكمه الاستئناف أ / عامة

3 عادل اسماعيل يوسف العيدان اداره كتاب محكمه الاستئناف أ / عامة

4 ايمان ابراهيم محمد الصالح اداره الاستشارات الاسريه أ / عامة

5 اسامه سليمان يوسف الذويخ ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه أ / عامة

6 عبد الله فراج فهاد النويعم اداره المحفوظات المركزية أ / عامة

7 فهد مبارك محمد الضاعن اداره كتاب المحكمه الكليه أ / عامة

8 شريد عبدالله عواد الردينى المطيرى إدارة خدمة المواطن أ / عامة

9 سميه احمد جاسم الشطي اداره كتاب المحكمه الكليه أ / عامة

10 صقر يوسف حمد الصقر الوكيل المساعد لشئون الخبره والتحكيم أ / عامة

11 ابراهيم عيسى عبدالله الانصارى إدارة الأقلام الجزائية أ / عامة

12 جاسم يوسف جاسم البطي بوطيبان اداره تنفيذ محافظه الاحمدي أ / عامة

13 منصور مفلح خلف المطيرى اداره الرسوم القضائيه أ / عامة

14 محمد على كرم محمد علي اداره كتاب المحكمه الكليه أ / عامة

15 احمد عبد الله محمد ابراهيم ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه أ / عامة

16 مهنا محمد مهنا المهينى اداره التوثيقات الشرعيه أ / عامة

17 جميله خليل ابراهيم صنقور ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه أ / عامة

18 امل على صالح المكيمى ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه أ / عامة

19 وفاء سالم احمد الحبيل إدارة الخبراء أ / عامة

20 بسام محمد مشعل العازمى اداره كتاب المحكمه الكليه أ / عامة

21 خليل غريب خميس جابر الفيلكاوى اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير أ / عامة

22 ميسون احمد عبدالله الشطي ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه أ / عامة

23 رضا عباس حسين الحداد ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه أ / عامة

24 هنادى خليفه شعبان العربيد إدارة تطوير النظم أ / عامة

25 ايمان احمد محمد الكنكونى إدارة خدمة المواطن أ / عامة

26 بدور يوسف يعقوب اليعقوب ادارة كتاب محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف أ / عامة

27 على حسين جاسم الوزان اداره كتاب محكمه الاستئناف أ / عامة

28 عمار ابراهيم خليل جمال اداره كتاب محكمه الاستئناف أ / عامة

29 فيصل عبد الهادى سيف الهاجرى اداره التوثيقات الشرعيه أ / عامة

30 حسين اسد عبدالكريم محمد اداره كتاب المحكمه الكليه أ / عامة

31 علي صالح محمد الحذيفي الحسيني اداره كتاب المحكمه الكليه أ / عامة

32 شذى سعود مصطفى الدرباس اداره التوثيقات الشرعيه أ / عامة

33 يوسف سليمان على الهاملى اداره كتاب المحكمه الكليه أ / عامة

34 منصور حسن محمد القطان اداره تنفيذ محافظه حولى أ / عامة

35 فاطمه عبدالحميد عبدالكريم الصفار اداره الرسوم القضائيه أ / عامة

36 شذا احمد عيد الشيتان اداره الرسوم القضائيه أ / عامة

37 ثامر حامد ثامر المطيرى اداره كتاب المحكمه الكليه أ / عامة

38 على محمد عامر العجمى اداره تنفيذ محافظه الجهراء أ / عامة

39 مبارك حبيب ظاهر الشمرى اداره تنفيذ محافظه الجهراء أ / عامة

40 ليلى سالم خلف . الحمداني لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء أ / عامة

41 عايد مرزوق عايد العازمى إدارة الأقلام الجزائية أ / عامة

42 عدنان محمد عبد الوهاب بوعركى إدارة التحكيم القضائي أ / عامة

43 عبد اللطيف عبد الله صالح الحمد اداره كتاب محكمه الاستئناف أ / عامة

44 شروق على غانم الغانم إدارة الخبراء أ / عامة

45 فهد عبدالرحمن عبدالمحسن الشايع إدارة الأقلام الجزائية أ / عامة

46 احمد غازى ضحوى سالم اداره تنفيذ محافظه الجهراء أ / عامة

47 طلال محمد نايف الرميض اداره تنفيذ محافظه الفروانيه أ / عامة

48 ناصر على حسن المطوع إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية أ / عامة

49 عادل فهد مزيد المطيرى اداره كتاب المحكمه الكليه أ / عامة

50 عبد الكريم زيد جوهر السعيد اداره كتاب المحكمه الكليه أ / عامة

51 حمود مطلق جرمان العتيبى اداره كتاب المحكمه الكليه أ / عامة

52 عبد الامير جاسم محمد شهاب ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه أ / عامة

53 سناء عباس عبد الله المطوع اداره تنفيذ محافظه حولى أ / عامة

54 ايمان غالب عبدالكريم الصالح اداره الرسوم القضائيه أ / عامة

55 مشعل عمران احمد العمران إدارة الخبراء أ / عامة

56 راويه على محمود ابراهيم اداره كتاب المحكمه الكليه أ / عامة

57 فائزه احمد سعود المضف إدارة التشغيل أ / عامة

58 ملفى سعود ملفى العتيبى ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه أ / عامة

59 عبد الله عبدالرحمن عبدالله الرشيد إدارة الرسوم القضائية أ / عامة

60 إيمان عبدالصمد الشطي إدارة الخبراء أ/ عامة

61 خالد عبدالله إبراهيم الخليفي إدارة كتاب محكمة التمييز أ/ عامة

62 حمد محمد صديق توفيقي اداره كتاب المحكمه الكليه أ/ عامة

63 منى عبد الله محمد احمد إدارة التوثيقات الشرعية ب/ عامة

64 سالم محمد عبد الله العجمى اداره التوثيقات الشرعيه ب/ عامة

65 افراح عبد العزيز على ابا الخيل إدارة الخبراء ب/ عامة

66 مزنه عبدالله ابراهيم محمد العارضي اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

67 ندى احمد سلمان ماتقى الاداره العامه للتنفيذ ب/ عامة

68 رابعه حمد محمد علي الابراهيم اداره تنفيذ محافظه العاصمه ب/ عامة

69 منال دخيل عبد الرزاق الطواله الاداره العامه للتنفيذ ب/ عامة

70 بدريه ضيدان فالح العجمى اداره التوثيقات الشرعيه ب/ عامة

71 عقيل هاشم على طاهر اداره تنفيذ محافظه حولى ب/ عامة

72 على احمد محمد القطان اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

73 عادل جاسم ابراهيم . الجاسم اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

74 هناء طه عبدالله راشد اداره الاقلام الجزائيه ب/ عامة

75 سالم حمد جابر المرى اداره التوثيقات الشرعيه ب/ عامة

76 هدى جاسم خضير علي اداره التوثيقات الشرعيه ب/ عامة

77 جابر احمد مشرف العنزى اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

78 سليمان محمد دخيل المنصور الفرهود اداره كتاب محكمه التمييز ب/ عامة

79 طارق محمود حسين جمعه اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

80 عبير خالد سالم الوهيب اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

81 باسم محمد يوسف العومى اداره خدمات المحاكم ب/ عامة

82 لطيفه محمد عسكر الفضلى إدارة الرقابة الإدارية والهندسية والمالية والعقود ب/ عامة

83 شيماء محمد احمد الانصارى اداره التوثيقات الشرعيه ب/ عامة

84 سليمان حسين براك العنزى اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

85 خالد جاسم محمد الزيد ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه ب/ عامة

86 فالح مجرى مسحل الشعلانى إدارة تطوير النظم ب/ عامة

87 انفال عبدالله اسماعيل الدهام الشطى إدارة الشئون القانونية- ب/ عامة

88 ندى مصطفى ابراهيم خليل إدارة الإحصاء والبحوث ب/ عامة

89 محمد مختار احمد ماه كريم إدارة التشغيل ب/ عامة

90 صالح جابر حسون العنزى اداره التوثيقات الشرعيه ب/ عامة

91 انوار مصطفى احمد الملا اداره تنفيذ محافظه العاصمه ب/ عامة

92 فهيد ناصر محمد مهنا العازمي اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير ب/ عامة

93 محمد حمد عبد الله القحطانى اداره الاقلام الجزائيه ب/ عامة

94 عبد المحسن بركه سندى الرشيدى اداره التوثيقات الشرعيه ب/ عامة

95 صالح حمدان ابراهيم العتيبي اداره كتاب محكمه الاستئناف ب/ عامة

96 مسفر عوض راشد العجمى . اداره التوثيقات الشرعيه ب/ عامة

97 حسين احمد حسين يوسف . اداره التوثيقات الشرعيه ب/ عامة

98 عزه زكريا ابراهيم سليمان . اداره الرسوم القضائيه ب/ عامة

99 هنادى اسماعيل فهد الفهد اداره تنفيذ محافظه العاصمه ب/ عامة

100 هبه سند عيسى المطر . اداره تنفيذ محافظه العاصمه ب/ عامة

101 سعود فالح جلال السليمانى اداره التحكيم القضائى ب/ عامة

102 ياسين اسماعيل عبد الكريم الانصاري اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

103 ثامر راشد صقر الغوينم اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

104 خالد فرج فيصل الشمرى اداره كتاب محكمه الاستئناف ب/ عامة

105 هادى على ناصر العجمى اداره تنفيذ محافظه الاحمدي ب/ عامة

106 يوسف محمد حسين الجدي . اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

107 طاهر على على الامير اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

108 بدور محمد خضير محمد ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه ب/ عامة

109 يوسف ابراهيم سيد عباس الموسوي ادارة كتاب محكمة الاسرة بالمحكمة الكليه ب/ عامة

110 سالم راشد هيدان الشمرى اداره تنفيذ محافظه الفروانيه ب/ عامة

111 بدر محمد الشيخ صالح سالم اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

112 عبد الكريم ناصر هزاع العدواني اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

113 مشعل مطر عجمي الوردان إدارة تنفيذ محافظة الفروانية ب/ عامة

114 عادل مرزوق عسيكر المطيرى اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

115 جاسم عبد الرحمن حميد العبدلى اداره كتاب محكمه الاستئناف ب/ عامة

116 راضى عبد الله عبد الله السبيعى اداره التوثيقات الشرعيه ب/ عامة

117 عمر مرزوق صقر سالم اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير ب/ عامة

118 صالح عيد جمعان الونده اداره تنفيذ محافظه العاصمه ب/ عامة

119 منار سليمان عبد الله القطان اداره كتاب محكمه الاستئناف ب/ عامة

120 عبد الكريم احمد عبد الله عبد الرحمن اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

121 نسيمه عصام عبدالصاحب المزيدي . ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه ب/ عامة

122 عبد الله احمد على العبيد اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

123 احمد محمد حنيف على محمد مراد اداره كتاب محكمه الاستئناف ب/ عامة

124 عبد العزيز محمود عبد الهادى محمد اداره كتاب محكمه الاستئناف ب/ عامة

125 مطلق محمد مطلق الدويش . اداره كتاب محكمه الاستئناف ب/ عامة

126 عبد الرحمن بدر ناصر العبيد ادارة المشاريع الهندسية ب/ عامة

127 سفر محمد ناصر الهاجرى اداره الاقلام الجزائيه ب/ عامة

128 فرحان عبيد عبدالله الرشيدى اداره خدمات المحاكم ب/ عامة

129 ليلى مطر هليل الخالدى اداره كتاب المحكمه الكليه ب/ عامة

130 منيرة عيد محمد الفلاح إدارة تنفيذ محافظة مبارك الكبير ب/ عامة

131 ناهد خلف خالد المسفر إدارة الخبراء ب/ عامة

132 خالد على حسن . الكندرى ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الأولى/ عامة

133 مي منذر ابراهيم الأحمد اداره تنفيذ محافظه حولى الأولى/ عامة

134 مشاعل حمود ابراهيم الرغيب . ادارة المشاريع الهندسية الأولى/ عامة

135 عمر محمد عيسى احمد العود اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الأولى/ عامة

136 صلاح حميد خلف العنزى اداره تنفيذ محافظه العاصمه الأولى/ عامة

137 نداء أمين أيوب يوسف . إدارة تطوير النظم الأولى/ عامة

138 بادي راضي تركي عياش الشمري اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

139 حصه عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العسعوسي ادارة مكتب رئيس المجلس الاعلى للقضاء الأولى/ عامة

140 امل عبد عياده عوده . لجنه دعاوى نسب وتصحيح اسماء الأولى/ عامة

141 انور معاشي مرزوق جضعان الظفيري اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

142 مبارك بدر فالح مبارك الشمالي اداره كتاب محكمه الأسرة بمحكمة الاستئناف الأولى/ عامة

143 خديجة سعيد محمد فيروز نصيب اداره التوثيقات الشرعيه الأولى/ عامة

144 دلال تركى صالح حمد الخميس اداره كتاب محكمه الاستئناف الأولى/ عامة

145 عمر ساير عوين الشمرى . اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

146 هدى على بدر نقي . اداره تنفيذ محافظه حولى الأولى/ عامة

147 عبير موسى ابراهيم . الريش اداره التوثيقات الشرعيه الأولى/ عامة

148 امل عبدالله صالح مرزوق المطيرى اداره التوثيقات الشرعيه الأولى/ عامة

149 منصور سند خشان محمد الخالدي اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

150 دلال شعيب محمد شعيب . اداره خدمات المحاكم الأولى/ عامة

151 طلال صعفق عبود الظفيرى اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الأولى/ عامة

152 مشرف غازي ضحوي سالم العنزي اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

153 صالح عبدالسلام عيسى السعيد . اداره التوثيقات الشرعيه الأولى/ عامة

154 عبدالله على عبدالنبى عبدالله اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

155 محمد ابراهيم يوسف محمد اليوسف اداره التوثيقات الشرعيه الأولى/ عامة

156 غدير شاكر محمود علي البغلي اداره الاستشارات الاسريه الأولى/ عامة

157 حنان محمد تاج الدين عبدالكريم معهد الكويت للدراسات القضائيه والقانونيه الأولى/ عامة

158 سالم عزيز غازى الرشيدى . اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

159 بدر يوسف فهد عبدالله الجويعد اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

160 نافع شاهر بلادى الظفيرى . اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

161 محمد مجبل عوض هزاع القحص اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

162 ريم خالد احمد سليمان الحمدان الغاشم اداره التوثيقات الشرعيه الأولى/ عامة

163 حمد طفيل محمد ثعيان الرشيدى اداره كتاب محكمه التمييز الأولى/ عامة

164 ناجى مدعج عواض فاطم اداره تنفيذ محافظه الجهراء الأولى/ عامة

165 مشعل يونس محمد العنزى . اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

166 عالي غازي عبدالعالي المحنا المطيري اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

167 مريم حسن عبدالله حسين ادارة مكتب النائب العام الأولى/ عامة

168 محمد خالد شمس الدين محمد صالح اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

169 بدر عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الحميدي اداره التوثيقات الشرعيه الأولى/ عامة

170 أحمد على أحمد على الرشود اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

171 دانه فرحان جدوع الفضلى . اداره الاستشارات الاسريه الأولى/ عامة

172 خالد مطلق مشعل المطيرى . اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

173 عبدالله جاسم احمد حجى محمد اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

174 عبد الله جواد على الشواف . اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

175 عبدالله مساعد عبدالله راشد الزير اداره كتاب محكمه الاستئناف الأولى/ عامة

176 يوسف عويد عباس خليف العنزى اداره تنفيذ محافظه الجهراء الأولى/ عامة

177 انوار محمد سليمان الصغير اداره كتاب محكمه الاستئناف الأولى/ عامة

178 شيماء حمزه على كرم اداره تنفيذ محافظه العاصمه الأولى/ عامة

179 منيره سيف على مثيب إدارة التشغيل الأولى/ عامة

180 مشارى زايد عبد الله الفهد إدارة الخبراء الأولى/ عامة

181 سعد عبدالله مبارك الدليمى الاداره العامه للتنفيذ الأولى/ عامة

182 احمد جاسم نجم نصيب اداره كتاب محكمه الاستئناف الأولى/ عامة

183 خلف محسن عبدالله محسن الشمري اداره الاقلام الجزائيه الأولى/ عامة

184 عهود عبدالله عبدالرحمن عبدالله الشعيبي اداره الاقلام الجزائيه الأولى/ عامة

185 ناصر عبدالرزاق عبدالرحمن العبيدان إدارة تطوير النظم الأولى/ عامة

186 خالد نوران صنيتان العنزي . اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الأولى/ عامة

187 حمد عامر محمد عماره العجمي اداره التوثيقات الشرعيه الأولى/ عامة

188 محمد جاسم يعقوب محمد اليعقوب اداره كتاب محكمه التمييز الأولى/ عامة

189 ريم عوض فالح المطيرى . إدارة تنفيذ محافظة الفروانية الأولى/ عامة

190 يوسف احمد محمد جواد معرفي اداره كتاب محكمه التمييز الأولى/ عامة

191 احمد حسين علي . جواهري اداره كتاب محكمه الاستئناف الأولى/ عامة

192 ابرار احمد يوسف عثمان الانصاري اداره الرسوم القضائيه الأولى/ عامة

193 جواد يعقوب احمد الاشوك . اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

194 ايمان عبدالرضا محمد على بوفتين اداره الاستشارات الاسريه الأولى/ عامة

195 نواف حنس فلحان ناصر العتيبي اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

196 خالد فيصل جاسم . عزران اداره كتاب محكمه التمييز الأولى/ عامة

197 وليد متروك ساير العتيبى . اداره الاقلام الجزائيه الأولى/ عامة

198 على محمد حبيب السماك . اداره كتاب محكمه الاستئناف الأولى/ عامة

199 محمد راجح عبدالعزيز . القحطاني اداره الاقلام الجزائيه الأولى/ عامة

200 عبدالرحمن حبيب ابراهيم . التركي اداره التوثيقات الشرعيه الأولى/ عامة

201 فضيله عبدالرحيم نجم عبدالله الراشد اداره التوثيقات الشرعيه الأولى/ عامة

202 احمد علي فلاح علي العازمي اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

203 مشاري عبدالكريم عيد فرحان العدواني اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

204 مشارى رحيم مزيد المطيري اداره خدمات المحاكم الأولى/ عامة

205 محمد محيسن ظاهر العجمي . اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الأولى/ عامة

206 علي حسين صيوان عبدالله الخالدي اداره تنفيذ محافظه الجهراء الأولى/ عامة

207 عبدالله احمد عبداللطيف الدعي . اداره التوثيقات الشرعيه الأولى/ عامة

208 عبد الله عبد العزيز عبد الله النصار اداره كتاب محكمه التمييز الأولى/ عامة

209 خالد عبدالله صالح العمير اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

210 نادين يعقوب يوسف السبيعى ادارة التفتيش الفني على أعمال خبراء إدارة الخبراء الأولى/ عامة

211 سناء احمد جاسم الشمروخ اداره الرسوم القضائيه الأولى/ عامة

212 دلال عقيل سالم رويسان اداره التحكيم القضائى الأولى/ عامة

213 سعاد عاشق رويضان محمد اداره الاقلام الجزائيه الأولى/ عامة

214 اقبال احمد سالم عبد السلام اداره الاقلام الجزائيه الأولى/ عامة

215 عبد العزيز غانم صالح مال الله اداره خدمات المحاكم الأولى/ عامة

216 منصور صباح دخيل العدوانى اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

217 مشعل صلاح محمد الريس اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

218 احمد محمد احمد العنزى اداره كتاب المحكمه الكليه الأولى/ عامة

219 ناديه جاسم محمد الحشاش إدارة الخبراء الأولى/ عامة

220 فاضل عبدالله محمد المعيلى اداره كتاب محكمه التمييز الأولى/ عامة

221 علي إسماعيل علي الكندري إدارة كتاب المحكمة الكلية الأولى/ عامة

222 فاطمه ابراهيم خليل عباس الحمر اداره تنفيذ محافظه حولى الثانية/ عامة

223 وضحا مسفر على العجمى إدارة خدمة المواطن الثانية/ عامة

224 حنان فيصل جاسم العثمان . اداره كتاب المحكمه الكليه الثانية/ عامة

225 فضه عايض شريد الحميدى المطيرى اداره خدمات المحاكم الثانية/ عامة

226 دلال عبدالحق محمود شوقى الايوبى اداره كتاب محكمه الاستئناف الثانية/ عامة

227 ساره خالد بدر العويشير . اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

228 محمد حيدر اسماعيل عوض . اداره تنفيذ محافظه حولى الثانية/ عامة

229 مها عبيد سمير الظفيري معهد الكويت للدراسات القضائيه والقانونيه الثانية/ عامة

230 زينب صالح ماطر العازمى اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثانية/ عامة

231 هيفاء احمد فالح الظفيري . إدارة الخبراء الثانية/ عامة

232 استقلال خالد سدخان . الفضلى اداره كتاب المحكمه الكليه الثانية/ عامة

233 وضحه خالد سيف خالد المطيري اداره الرسوم القضائيه الثانية/ عامة

234 امال عدنان سليمان يوسف البالول الاداره العامه للتنفيذ الثانية/ عامة

235 حنان حسين بندر الرفاعي . إدارة الشئون القانونية الثانية/ عامة

236 عنود بدر ابراهيم الفريج اداره الرسوم القضائيه الثانية/ عامة

237 صالح حسين خليل ابراهيم الحشاش إدارة الأقلام الجزائية الثانية/ عامة

238 وليد خالد مزيد المزيد الهاجري اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثانية/ عامة

239 عبدالله مرزوق عبدالله المعتوق . اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثانية/ عامة

240 عمار عارف محمود تقي . إدارة الأقلام الجزائية الثانية/ عامة

241 خالد جمعه علي احمد الشرقاوى اداره كتاب محكمه الاستئناف الثانية/ عامة

242 خالد مبارك سند المطيرى اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثانية/ عامة

243 حمد براك فرج فيروز الضفيري اداره كتاب المحكمه الكليه الثانية/ عامة

244 عبدالرحمن فهد عبدالرحمن سعد الوادي اداره كتاب محكمه التمييز الثانية/ عامة

245 نجاة يعقوب يوسف حسن العميري اداره كتاب محكمه الاستئناف الثانية/ عامة

246 احمد ناصر طاهر واوان الشمرى اداره كتاب المحكمه الكليه الثانية/ عامة

247 سلمان حمد عبدالرزاق غانم الملا اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثانية/ عامة

248 ايمان ملفي محمد عايش المطيري إدارة الأقلام الجزائية الثانية/ عامة

249 محمد صقر سعد طحيشل المطيري إدارة الأقلام الجزائية الثانية/ عامة

250 عبد الله غالى هجاج العنزى اداره تنفيذ محافظه الجهراء الثانية/ عامة

251 عمر حسين محمد حسن الدمخى إدارة الأقلام الجزائية الثانية/ عامة

252 ابرار فيصل حمد الغضورى إدارة الخبراء الثانية/ عامة

253 لولوه محمد ناصر سعيد العبدالله اداره الرسوم القضائيه الثانية/ عامة

254 مها عبداللطيف محمد سويدان . إدارة التشغيل الثانية/ عامة

255 مشاعل مجيد علي حسين عبدالرحمن اداره كتاب المحكمه الكليه الثانية/ عامة

256 بدريه فلاح سعد العراده . اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

257 عنود محمد عبدالله علي الجمعه لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء الثانية/ عامة

258 زينب ابراهيم عزيز اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

259 دلال غازى بدر القناعى . اداره خدمات المحاكم الثانية/ عامة

260 جميله فلاح عوض المطيرى اداره كتاب المحكمه الكليه الثانية/ عامة

261 فاطمه حمد غنيم محيميد العازمي ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثانية/ عامة

262 اسراء عبدالرحيم مبارك عبدالرحمن مبارك اداره الرسوم القضائيه الثانية/ عامة

263 سعود محمد سعد القحطاني اداره كتاب المحكمه الكليه الثانية/ عامة

264 عبد الله عبد الحميد عبد الله الحماد اداره كتاب محكمه التمييز الثانية/ عامة

265 بدريه حرفان كرينيس غريب العازمي اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

266 نوره عمر منيف حمدي المطيري إدارة الدعم الفنى الثانية/ عامة

267 ايمان خلف على خلف . اداره كتاب محكمه التمييز الثانية/ عامة

268 فاطمه عبدالكريم عايد غزي بادي إدارة التشغيل الثانية/ عامة

269 مشاعل راشد مرشد الشنيفي الرشيدي إدارة الخبراء الثانية/ عامة

270 حصه محمد جاسم محمد العتيبي إدارة خدمة المواطن الثانية/ عامة

271 نوره ثنيان حسين درباس الزعابي إدارة الدعم الفنى الثانية/ عامة

272 شويهينه فالح معجب . العجمى إدارة خدمة المواطن الثانية/ عامة

273 عبد الله صالح ابراهيم الصايغ إدارة الأقلام الجزائية الثانية/ عامة

274 سارة عيد مطلق حمود العتيبي اداره كتاب المحكمه الكليه الثانية/ عامة

275 امنه جاسم احمد عبدالله المسرى اداره خدمات المحاكم الثانية/ عامة

276 هدى مرداس ظاهر صياح السعيدي اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

277 خلدا عياد تركى . عياد إدارة المحفوظات المركزية الثانية/ عامة

278 احمد شعوان عويض مغير المطيري إدارة الأقلام الجزائية الثانية/ عامة

279 ياسمين زيد راجح طامى المطيرى إدارة الأقلام الجزائية الثانية/ عامة

280 منصور غازي غانم صلبوخ الفرج إدارة الأقلام الجزائية الثانية/ عامة

281 سلمى محمد عثمان محمد المطيري اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

282 دلال ماجد عبدالمجيد ابراهيم اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الثانية/ عامة

283 على مبارك صالح مبارك الحشاش إدارة الأقلام الجزائية الثانية/ عامة

284 على محمد ظافر العجمى إدارة الخبراء الثانية/ عامة

285 حميدى عبد الله خليف ابو عدل اداره كتاب المحكمه الكليه الثانية/ عامة

286 سهام سيد عبدالعزيز عبد العزيز الزواوى إدارة الشئون القانونية- الثانية/ عامة

287 يوسف ايوب احمد ملك اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الثانية/ عامة

288 فهد جرى جروان المطيرى اداره خدمات المحاكم الثانية/ عامة

289 عبد اللطيف ابراهيم على شمس الدين اداره كتاب محكمه الاستئناف الثانية/ عامة

290 محمد أحمد جمعه أحمد غلوم اداره الرسوم القضائيه الثانية/ عامة

291 نوريه سعد محمد الغريب . اداره كتاب المحكمه الكليه الثانية/ عامة

292 امال سعد سالم عيد اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثانية/ عامة

293 ياسر حسين على الهويدى اداره خدمات المحاكم الثانية/ عامة

294 انور حسين علي سعود العراده اداره كتاب محكمه الاستئناف الثانية/ عامة

295 محمد خالد ملفي مجبل المطيري إدارة الأقلام الجزائية الثانية/ عامة

296 عبدالعزيز عبدالله محمد عبدالله الياقوت اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

297 شيماء فهد عبدالرحمن فهد الصقر لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء الثانية/ عامة

298 سبيكه محمد عبدالعزيز أحمد العسعوسي لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء الثانية/ عامة

299 ساره زامل قاطع . العنزي ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثانية/ عامة

300 سندس فائق حامد مطلق مبارك اداره تنفيذ محافظه حولى الثانية/ عامة

301 على وليد عبد اللطيف الربيع . إدارة الأقلام الجزائية الثانية/ عامة

302 فيصل عوض سمير المطيري إدارة الخبراء الثانية/ عامة

303 عمر علي مطلق سلطان . اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

304 نوال عبدالرضا عبدالله مكي الصيرفي اداره الرسوم القضائيه الثانية/ عامة

305 منال عبدالعزيز حاجي يوسف أحمد اداره الرسوم القضائيه الثانية/ عامة

306 بشائر حماد بخيت محمد العجمى اداره تنفيذ محافظه الجهراء الثانية/ عامة

307 حنان فلاح عوض عطية الشمري إدارة الخبراء الثانية/ عامة

308 ايمان مطلق محمد الشهري الرشيدي إدارة الخبراء الثانية/ عامة

309 انفال احمد عبدالله حمد السريع اداره الرسوم القضائيه الثانية/ عامة

310 ايمان خالد ابراهيم حسين السميط إدارة خدمة المواطن الثانية/ عامة

311 ابرار احمد خليل إبراهيم المنصوري إدارة الدعم الفنى الثانية/ عامة

312 دلال فهد صالح الشطى . إدارة التشغيل الثانية/ عامة

313 نوير ظاهر محمد الحسينى . إدارة خدمة المواطن الثانية/ عامة

314 بدور ناصر زايد ابداح الحربش إدارة الخبراء الثانية/ عامة

315 جمانة طالب بدر كرم . إدارة الدعم الفنى الثانية/ عامة

316 حياة احمد علي احمد عباس إدارة التشغيل الثانية/ عامة

317 ليلى علي مختار حسن حاجيه إدارة التشغيل الثانية/ عامة

318 معالي محسن عمر مطلق العتيبي إدارة التشغيل الثانية/ عامة

319 هنادى خالد سعد القحطانى . اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثانية/ عامة

320 مريم فوزي محمد . العسلاوي معهد الكويت للدراسات القضائيه والقانونيه الثانية/ عامة

321 فاطمة عوض ابنية الضميني الرشيدي اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثانية/ عامة

322 مرام طارق عبدالرزاق حسين العطار اداره الرسوم القضائيه الثانية/ عامة

323 لما خلف عبدالعزيز . الصالح اداره التفتيش القضائى الثانية/ عامة

324 ليلى داوود فيروز محمد اداره كتاب المحكمه الكليه الثانية/ عامة

325 احمد عبد الهادي عبدالرحيم محمد إدارة الأقلام الجزائية الثانية/ عامة

326 هاني عبدالرضا إبراهيم ميرزا إدارة التوثيقات الشرعية الثانية/ عامة

327 أسماء صالح عبدالهادي الرشيد إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية الثانية/ عامة

328 عبد الله ناجم نايف الهاجرى اداره كتاب محكمه الاستئناف الثالثة/ عامة

329 فيصل كامل برغش محسن الضفيري اداره كتاب المحكمه الكليه الثالثة/ عامة

330 فايزه فهد برد جاعد العنزي اداره تنفيذ محافظه الجهراء الثالثة/ عامة

331 عبدالرحمن نافع هليل . المطيرى اداره كتاب محكمه الاستئناف الثالثة/ عامة

332 منصور ناصر سعود زمانان اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

333 نوره بدر خضر الخضر . معهد الكويت للدراسات القضائيه والقانونيه الثالثة/ عامة

334 سعد فهد غازي جبر الحسيني ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثالثة/ عامة

335 فاطمه عبد الحميد ابراهيم الانصارى . لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء الثالثة/ عامة

336 حسن احمد حسن محمد الكندري اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

337 طيبه ناصر علي عبدالله الضاحي لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء الثالثة/ عامة

338 فجر سعد عبدالله جاسم الجسمي إدارة الشئون القانونية- الثالثة/ عامة

339 أفنان خالد محمد حسين بن حسن اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

340 ساره عبدالله فهد الحسيني . اداره كتاب المحكمه الكليه الثالثة/ عامة

341 لجين عدنان عبدالله عمر العصفور ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثالثة/ عامة

342 منال وليد حنيف مزعل المزيعل إدارة خدمة المواطن الثالثة/ عامة

343 مضاوى محمد جاسم . الزايد اداره كتاب محكمه الاستئناف الثالثة/ عامة

344 جراح يوسف عجيل محمد سودان العنزي إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية الثالثة/ عامة

345 بدر خالد ماطر مرزوق العصيمي اداره كتاب المحكمه الكليه الثالثة/ عامة

346 طلال كهف فيحان المطيرى اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الثالثة/ عامة

347 عبد اللطيف صباح عايش العنزى اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

348 هادي خلف مانع الديحاني . اداره كتاب محكمه الاستئناف الثالثة/ عامة

349 فهد بشير دابس مليحان الرشيدي اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

350 نوف سليمان يعقوب يوسف الجويهل اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

351 عهد رويشد سعد رويشد الحربي اداره تنفيذ محافظه الجهراء الثالثة/ عامة

352 حنان موسى محمد . الشحى إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

353 نصره رشيد خلف عواد الشمري اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الثالثة/ عامة

354 عبير عبدالهادي مرزوق . احمد اداره تنفيذ محافظه حولى الثالثة/ عامة

355 محمد عيسى طنف المطيرى . إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

356 معالى حمود سالم الدعيج العازمى اداره الاستشارات الاسريه الثالثة/ عامة

357 عبد الله عايد عامر المطيرى . اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

358 عبدالرحمن حسين عيسى حسين الشطي إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

359 مريم حمد عبدالله محمد العمر اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

360 مريم جاسم محمد طالب الكندري اداره خدمات المحاكم الثالثة/ عامة

361 ساره محمد جابر محمد اللوغاني ادارة مكتب رئيس المجلس الاعلى للقضاء الثالثة/ عامة

362 هنوف نايف طاهر واوان الشمري اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

363 حمدان جمعان سعود سعد العتيبي إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

364 محمود عارف محمود تقى . ادارة كتاب محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف الثالثة/ عامة

365 عذبي بدر عبد الله الحبشي . اداره كتاب المحكمه الكليه الثالثة/ عامة

366 علي ريكان كايد العنزي . اداره كتاب محكمه الاستئناف الثالثة/ عامة

367 شريفة عبداللطيف احمد عبداللطيف السنان اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

368 يوسف عبدالعزيز ارشيد شقران العنزي إدارة كتاب المحكمة الكلية الثالثة/ عامة

369 غنام ذيبان غنام حيلان المطيري ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثالثة/ عامة

370 محمد حسن السيد امير القزويني إدارة الرقابة الإدارية والهندسية والمالية والعقود الثالثة/ عامة

371 احلام خالد عبد غدنان الشمري اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

372 عمر جاسم حسن عبدالله الكندري إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

373 علي عبدالله مشقاص علي الفجي إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

374 ساره عبدالرزاق سلطان امان النجدي إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

375 افراح شبيب سعد شبيب العجمي اداره كتاب محكمه الاستئناف الثالثة/ عامة

376 عبد الله فراج عبد الله المطيري . اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

377 ريم عادل علي محمد الكندري ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثالثة/ عامة

378 حمدان محمد حمدان منوخ الضفيري اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

379 خالد سعد خالد الرشيدى اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

380 خالد بداح محمد بداح العجمي اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الثالثة/ عامة

381 عمر ربيح مفرح الرشيدى إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

382 نايف ميزر نايف مذري الشمري إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

383 محمد تركي ردن عبدالله العفاس إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

384 حسين نعيم عبدالواحد المطرود . إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

385 مريم عبدالكريم عبدالمجيد عبداللطيف العوضي اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

386 عائشة محمد خليفة عبدالرحمن السويلم إدارة الإحصاء والبحوث الثالثة/ عامة

387 عادل عيسى عوده الثوينى اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

388 يوسف عبد الكريم محمد الشرهان . اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

389 فارس خالد عوض نصار الخالدي اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

390 حمد محمد ناصر هادي السمحاني معهد الكويت للدراسات القضائيه والقانونيه الثالثة/ عامة

391 مبارك غانم مبارك جابر الشطي إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

392 جلوى مانع سبعان العجمى اداره تنفيذ محافظه حولى الثالثة/ عامة

393 عادل عويد عواد عذاب العنزي اداره كتاب المحكمه الكليه الثالثة/ عامة

394 فجر ناصر سعود عبدالله الوقيان اداره كتاب محكمه الاستئناف الثالثة/ عامة

395 ساره عبدالله احمد عبدالله العصفور اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

396 الهدا ابراهيم اسماعيل احمد مال الله لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء الثالثة/ عامة

397 نواف حامد عجيل تركي الخالدي اداره كتاب محكمه الاستئناف الثالثة/ عامة

398 محمد خالد عبدالله الكندرى إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

399 شموخ خالد مرجاح براك المطيري اداره كتاب المحكمه الكليه الثالثة/ عامة

400 عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز سيف العتيقي ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثالثة/ عامة

401 فهد ناصر عيد ناصر بن فهد إدارة كتاب المحكمة الكلية الثالثة/ عامة

402 عبدالمحسن محمد حمد عيد المخيال اداره تنفيذ محافظه الجهراء الثالثة/ عامة

403 سعود شريد عيد شريد المطيري اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

404 تريحيب سعد عايض مبارك الرشيدي اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

405 انفال صقر حريميص الرشيدى ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثالثة/ عامة

406 عبدالرحمن نايف عبدالرحمن فارس المطيري اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

407 فهد هادي فلاح هادي العجمي اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

408 مبارك عبد الله عياف العجمى إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

409 متعب فهد بنيه متعب الخرينج اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

410 محمد خالد ابراهيم جابر الجابر اداره تنفيذ محافظه حولى الثالثة/ عامة

411 محمد عيد متعب الخرينج الرشيدي اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

412 محمد عبد الله صالح الغيص . إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

413 شيخة محمد صالح المكيمي إدارة الرسوم القضائية الثالثة/ عامة

414 نوره خالد محمد المرشد إدارة الإحصاء والبحوث الثالثة/ عامة

415 نوره وليد حمد الصقعبى اداره الاستشارات الاسريه الثالثة/ عامة

416 سعد يوسف عيسى سعد العلي إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

417 عبدالله وقيت منور الحميدي الشمري اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

418 ساره ناصر جازع محمد المطيري اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

419 ألطاف ناصر جازع محمد المطيري ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثالثة/ عامة

420 محمد علي محمد محسن العجمي اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

421 خالد عبدالله خالد حجاج العجمي اداره كتاب المحكمه الكليه الثالثة/ عامة

422 حوراء عبدالأمير بدر عبدالرسول المطوع ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثالثة/ عامة

423 فرح جاسم محمد حسين آني اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

424 عذاري عبدالعزيز سعيد . البدري اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

425 محمد عبدالله سعد قويفل العجمي اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الثالثة/ عامة

426 مريم عباس عبدالله عيسى الاستاد اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

427 عبدالعزيز فهد ناصر مرشد المرشد اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

428 تركي عبد الله فلاح الحجيلي . اداره كتاب محكمه الاستئناف الثالثة/ عامة

429 محمد علي راشد الهاجري . اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الثالثة/ عامة

430 محمد عبدالمحسن عواد حالوب الخالدي اداره كتاب المحكمه الكليه الثالثة/ عامة

431 ساره يوسف يعقوب محمد . اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

432 ابرار سامي محمد عبدالله الدخيل اداره الخبراء الثالثة/ عامة

433 علي حسن صالح العجمي . إدارة خدمة المواطن الثالثة/ عامة

434 ابرار سلامه اديلم حسن العنزي اداره الخبراء الثالثة/ عامة

435 هدى منيف عبدالله محمد العجمي اداره الاستشارات الاسريه الثالثة/ عامة

436 منيرة حمود معدي الرشيدي اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الثالثة/ عامة

437 محمود محمد اسدالله احمد الكندرى اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

438 مخلد محمد سالم المطيرى اداره خدمات المحاكم الثالثة/ عامة

439 منى فهد ابراهيم العبيد الإدارة العامة للتنفيذ الثالثة/ عامة

440 منيره عبدالله على محمد الإدارة العامة للتنفيذ الثالثة/ عامة

441 حسن على مطلق معلث إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

442 جابر يعقوب يوسف الوتار اداره كتاب محكمه الاستئناف الثالثة/ عامة

443 جراح يوسف عبد الله محمد إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

444 عهود عبد الرحمن على العدوانى اداره كتاب المحكمه الكليه الثالثة/ عامة

445 حمد عبد الله بدر المنصور . إدارة التشغيل الثالثة/ عامة

446 خالد علي حسين علي العبيد الاداره العامه للتنفيذ الثالثة/ عامة

447 ضحى عيسى حسن محمد القطان اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

448 عبد العزيز فضى ظاهر الرشيدى إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

449 احمد هاشم حاجي محمد الفيلكاوي اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

450 ابراهيم على هاشم الكندرى . اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

451 عائشه سامي فرج ذياب الخشتي اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

452 سعد ماطر حمود العازمى اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

453 صافيناز عبد الناصر خضر عيسى إدارة الأقلام الجزائية الثالثة/ عامة

454 اسيل عبدالمحسن صخي عذافه العنزى اداره الاستشارات الاسريه الثالثة/ عامة

455 دانه وليد عبدالله عبدالوهاب الحسينان اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

456 محمد حباب عواض حباب العتيبى اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

457 ساره جاسم محمد صديق مراد اداره كتاب محكمه الاستئناف الثالثة/ عامة

458 انفال خليل ابراهيم حسن بوعركى اداره الاستشارات الاسريه الثالثة/ عامة

459 صمود صالح عبدالهادى الحمدان ادارة المشاريع الهندسية الثالثة/ عامة

460 عبدالعزيز ناصر عبيد عبدالله الرشيدى اداره كتاب المحكمه الكليه الثالثة/ عامة

461 نوره لافى مكمى منوخ الضفيرى اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

462 نواف عادل محمد شعبان العربيد اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

463 بدر خالد جليدان الزعبي . اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

464 حسن بداح حسن بداح المطيرى اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

465 محمد فالح سالم شويرب العجمي اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

466 فهد حميد مطر ثويبت العنزى اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

467 متعب طالب حميد ضاحى . اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

468 عبدالرحمن سعدون طرقي فرحان الظفيرى اداره كتاب المحكمه الكليه الثالثة/ عامة

469 احمد حمود عماش محمد الديحاني ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثالثة/ عامة

470 على حمود نزال عقيل العنزى اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

471 منور سلطان لافى بطي العصيمى اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

472 ندى فهد سماوي علوي الضفيري اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

473 طيبه امان خليفه حسين ابودهوم اداره الاستشارات الاسريه الثالثة/ عامة

474 لطيفه يوسف احمد خميس جاسم اداره الاستشارات الاسريه الثالثة/ عامة

475 محمد ضيف الله حمد العتيبي . اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

476 سعود فريج سعود الفريج . اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

477 صالح حسين جمعه مبارك الدوسرى اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

478 احمد عقيل احمد عقيل عبدالله اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

479 فاطمه حسين نصارى . مفرد إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

480 عبد الله محمد عبد الله المطيري . اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

481 عبدالعزيز صويلح صالح مساعد العتيبى اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

482 فاطمه فيصل احمد محمد الخميس اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

483 زهراء عيسى علي ناصر البغلي اداره تنفيذ محافظه حولى الثالثة/ عامة

484 الحميدى عويض صالح الشلاحى اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

485 يوسف يعقوب يوسف عيسى الخضر اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

486 لولوه عبد الله سليم الحليبى معهد الكويت للدراسات القضائيه والقانونيه الثالثة/ عامة

487 عبداللطيف داود ابراهيم محمد المحيش اداره كتاب المحكمة الكلية الثالثة/ عامة

488 ناديه جابر رجا جابر الشمري اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

489 ناصر سيف عوض المطيرى . اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

490 وضحه سعد سيف ناصر سفر اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الثالثة/ عامة

491 فاطمه محمد عباس علي السنافي اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

492 احمد عبد الهادي راجح العتيبي اداره كتاب محكمه التمييز الثالثة/ عامة

493 عذارى فريد عبدالحميد حبيب القلاف اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

494 عبد العزيز علي خالد الصليهم الهاجري اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

495 لطيفه سامى عبد الرحمن البصيرى لجنه دعاوى نسب وتصحيح اسماء الثالثة/ عامة

496 مريم جاسم محمد إبراهيم العبيد اداره تنفيذ محافظه الفروانية الثالثة/ عامة

497 عائشه سعد متعب فضي الرشيدى معهد الكويت للدراسات القضائيه والقانونيه الثالثة/ عامة

498 محمد فدان مسلط مصلح المطيرى اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

499 سعد عبد الله عايض العتيبى . اداره كتاب المحكمه الكليه الثالثة/ عامة

500 غالب يوسف حسين رجب الفيلكاوي اداره تنفيذ محافظه حولى الثالثة/ عامة

501 راشد رشدان سيف الهاجري . اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

502 ناصر قويعان صحن قويعان المطيرى اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

503 ريم عبد الكريم محمد المطيري . اداره خدمات المحاكم الثالثة/ عامة

504 سعاد عوض عياد عوض العازمي اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

505 حليمه احمد محمد ابو طالب اداره كتاب المحكمه الكليه الثالثة/ عامة

506 داليا احمد محمود عبدالرحمن . إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

507 مرام شهاب عجاج . العنزي إدارة التشغيل الثالثة/ عامة

508 ساميه محمد كامل . صيام اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

509 تهانى طعمه عواد صغير اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

510 عبير محمد عبدالمحسن ابو عبيد إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

511 انوار عبدالله محمد الكندرى معهد الكويت للدراسات القضائيه والقانونيه الثالثة/ عامة

512 غزواء عبيد حمود العتيبي . إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

513 احمد عبد اللطيف احمد الناصر اداره تنفيذ محافظه حولى الثالثة/ عامة

514 جاسر علي منديل محمد العدواني اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

515 بدور بدر غصاب محمد الزمانان لجنه دعاوى نسب وتصحيح اسماء الثالثة/ عامة

516 خالد عبدالله هادي المطيري إدارة كتاب المحكمة الكلية الثالثة/ عامة

517 سالم محسن زنيفر العجمي إدارة كتاب المحكمة الكلية الثالثة/ عامة

518 فجر مالك عبدالنبي العطوان إدارة تنفيذ محافظة حولي الأسرة الثالثة/ عامة

519 محمد محسن صايل المطيري إدارة كتاب محكمة الأسرة الكلية الثالثة/ عامة

520 فيصل عبدالله بطي المطيري إدارة كتاب محكمة الأسرة الكلية الثالثة/ عامة

521 مريم ماجد عبدالله أحمد النوه إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

522 نوف حسين احمد حسن العنزي اداره الرسوم القضائيه الرابعة/ عامة

523 دارين رشم علوش سعود المطيري اداره الرسوم القضائيه الرابعة/ عامة

524 مريم سعود حمد سليمان الصقعبي اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الرابعة/ عامة

525 بشاير فهد محيبس فهد العنزي اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الرابعة/ عامة

526 أنفال سالم جلوي عوض جلوي إدارة خدمة المواطن الرابعة/ عامة

527 امل جاسم حامد جاسم بوقمبر اداره كتاب المحكمه الكليه الرابعة/ عامة

528 دلال سالم عبد الرحمن مرزوق . اداره تنفيذ محافظه العاصمه الرابعة/ عامة

529 ساره صالح عبدالله عبداللطيف القلاف اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الرابعة/ عامة

530 الهنوف عياد تركي عياد عايد اداره التوثيقات الشرعيه الرابعة/ عامة

531 منيره اسماعيل مراد الشطى الاداره العامه للتنفيذ الرابعة/ عامة

532 هديل راشد عواد خلف الفضلي إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

533 أمينه مساعد حمد عبدالله الماص اداره الرسوم القضائيه الرابعة/ عامة

534 غدير هباد عوده الظفيرى إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

535 نوره ماجد مبارك سعود العجمي اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الرابعة/ عامة

536 بدريه كميخ نهار كميخ المطيرى إدارة التوثيقات الشرعية الرابعة/ عامة

537 شيخه مصبح محمد . الخالدي إدارة التشغيل الرابعة/ عامة

538 رفعه عبدالله حمد على العجمى اداره الاستشارات الاسريه الرابعة/ عامة

539 حمود صالح ابراهيم صالح الرخيص اداره كتاب المحكمه الكليه الرابعة/ عامة

540 بدر براز ثامر مسعود . اداره خدمات المحاكم الرابعة/ عامة

541 فاطمه عبد العزيز على النفيص إدارة الاستشارات الأسرية الرابعة/ عامة

542 منيرة مسلط حفر بندر ابوشيبه اداره تنفيذ محافظه الجهراء الرابعة/ عامة

543 نوره انور حمود رافع العنزي إدارة الأقلام الجزائية الرابعة/ عامة

544 عبدالله جاسم أحمد عبدالله الجاسم اداره كتاب المحكمة الكلية الرابعة/ عامة

545 مكية عبدالحسين على الزنكوي ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الرابعة/ عامة

546 صباح سيد احمد ابو العينين سيد احمد اداره كتاب المحكمه الكليه الرابعة/ عامة

547 عبد العزيز مفرج محمد المطيرى إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

548 عاليه فهد سالم ضيدان العتيبي اداره كتاب المحكمه الكليه الرابعة/ عامة

549 الاء محمد حسين خالد الزايد إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

550 يوسف جعفر صادق خلف القلاف اداره تنفيذ محافظه العاصمه الرابعة/ عامة

551 ساره بدر فهد رديني مفرح معهد الكويت للدراسات القضائيه والقانونيه الرابعة/ عامة

552 سبيكه ناصر عمران أحمد العمران إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

553 عبدالله عبدالرحيم أحمد علي الكندري اداره تنفيذ محافظه العاصمه الرابعة/ عامة

554 طيبه عبدالعزيز حاجي يوسف أحمد اداره الاستشارات الاسريه الرابعة/ عامة

555 محمد مصري سعيد حويل العجمي اداره كتاب المحكمه الكليه الرابعة/ عامة

556 سميه عبدالرحمن احمد عامر العامر اداره التوثيقات الشرعيه الرابعة/ عامة

557 منال عادل خلف حسن عبدالله إدارة التشغيل الرابعة/ عامة

558 حسين صالح سعيد ناصر . إدارة التشغيل الرابعة/ عامة

559 مريم عادل سليمان عبدالرحمن العسعوسي اداره الاستشارات الاسريه الرابعة/ عامة

560 غاده قحموم بداح الحجرف . اداره التوثيقات الشرعيه الرابعة/ عامة

561 شروق عوض فرحان نافع العنزي اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الرابعة/ عامة

562 سلطان محمد سلطان عايض العتيبي إدارة الأقلام الجزائية الرابعة/ عامة

563 ابرار ناجي جاسم محمد القناعي إدارة الأقلام الجزائية الرابعة/ عامة

564 عبير خالد معتوق مرزوق المعتوق إدارة خدمة المواطن الرابعة/ عامة

565 حمد خالد حمد رميض السالم اداره تنفيذ محافظه العاصمه الرابعة/ عامة

566 ندى محمد عبدالله عاشور المصيليخ اداره الرسوم القضائيه الرابعة/ عامة

567 مشاعل إبراهيم راشد علي المري اداره الرسوم القضائيه الرابعة/ عامة

568 ريم محمد عوض جبران العجمي اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الرابعة/ عامة

569 دلال دخيل احمد دخيل المسيعيد إدارة خدمة المواطن الرابعة/ عامة

570 امنه حمزه علي كرم جرخي اداره الرسوم القضائيه الرابعة/ عامة

571 سهام عبدالرحمن يوسف بن حجى إدارة التشغيل الرابعة/ عامة

572 نوره محمد صحن علي جلباب اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الرابعة/ عامة

573 منى محمد اليونس اداره كتاب محكمه التمييز الرابعة/ عامة

574 فواز فهد صلبى شتيوى . اداره تنفيذ محافظه الجهراء الرابعة/ عامة

575 فاطمه بجاد متعب ناصر الرشيدي اداره كتاب محكمه التمييز الرابعة/ عامة

576 وفاء حسن محمد . الحبابي الإدارة العامة للتنفيذ الرابعة/ عامة

577 امينه طرقى على . العنزى إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

578 سامى سليمان سالم راشد . إدارة الأقلام الجزائية الرابعة/ عامة

579 احمد عبدالمجيد احمد . حمادى الاداره العامه للتنفيذ الرابعة/ عامة

580 نجلاء عوض جعدان صنيتان . اداره كتاب المحكمه الكليه الرابعة/ عامة

581 مساعد معوض دليم مزعل الرشيدي اداره كتاب المحكمه الكليه الرابعة/ عامة

582 صالح جليميد صالح طلق العتيبي اداره كتاب محكمه الاستئناف الرابعة/ عامة

583 هيله عبدالله محمد عبدالرحمن العجمى اداره الرسوم القضائيه الرابعة/ عامة

584 علي حسين عباس حسين المحميد اداره تنفيذ محافظه العاصمه الرابعة/ عامة

585 شيخه محمد سالم الحاى اداره خدمات المحاكم الرابعة/ عامة

586 نواف عويض مطلق البقمى . إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

587 حسن على جمعان العرجان . إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

588 بدر عبدالله سحمي حجاب المطيري إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

589 علي مندني محمد هاشم يتيم إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

590 منيرة نايف عبدالله سودان الشقيحي اداره كتاب محكمه التمييز الرابعة/ عامة

591 احمد حميد احمد حسن على اداره كتاب المحكمه الكليه الرابعة/ عامة

592 مشعل عتيق محمد عبد الله . إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

593 سالم داود سليمان علي الديكان اداره خدمات المحاكم الرابعة/ عامة

594 حسين سعد سعود القحطانى اداره كتاب المحكمه الكليه الرابعة/ عامة

595 هند جاسم محمد سالم الكعبي إدارة الشئون القانونية- الرابعة/ عامة

596 أسماء مطلق هندي فهد العنزي إدارة التشغيل الرابعة/ عامة

597 عثمان راشد ثنى احمد العنزى إدارة الأقلام الجزائية الرابعة/ عامة

598 دلال نبيل عدنان لفته عبود اداره التوثيقات الشرعيه الرابعة/ عامة

599 فاطمه محمد احمد البشر اداره كتاب محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف الرابعة/ عامة

600 عبدالعزيز صالح مناحي مرزوق العتيبي إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

601 ليلى علي حسن عبدالله النعيمي اداره خدمات المحاكم الرابعة/ عامة

602 ريم محمد غازي معاش المطيري اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الرابعة/ عامة

603 ابرار داود سليمان محمود غلوم إدارة خدمة المواطن الرابعة/ عامة

604 هديل سليمان محمد سعد الربيعان إدارة التشغيل الرابعة/ عامة

605 افراح شهاب عجاج عويد العنزي إدارة الشئون القانونية الرابعة/ عامة

606 عبدالله محمد جالي خشيم الحربي اداره كتاب المحكمه الكليه الرابعة/ عامة

607 بداريا ماولانا المسباح اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الرابعة/ عامة

608 ايمان علي محمد اداره التوثيقات الشرعيه الرابعة/ عامة

609 عذاره بدر مطلق ظاهر . اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الرابعة/ عامة

610 فوزيه محمد خويشان نفال الديحانى إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

611 ساير محمد ساير العتيبي . إدارة الأقلام الجزائية الرابعة/ عامة

612 استقلال عبدالله علي احمد الروقي اداره كتاب محكمه الاستئناف الرابعة/ عامة

613 دلال محمد درويش جراغ . اداره تنفيذ محافظه حولى الرابعة/ عامة

614 حسين عبد الجبار عبد الله حسن . اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الرابعة/ عامة

615 فاطمه محمود مال الله احمد مال الله إدارة التشغيل الرابعة/ عامة

616 جيهان محمد ابراهيم . البنا اداره كتاب المحكمه الكليه الرابعة/ عامة

617 بدر عادل جاسم محمد الشريده إدارة الأقلام الجزائية الرابعة/ عامة

618 شيخه عبد الرحمن عبد العزيز السلوم اداره تنفيذ محافظه العاصمه الرابعة/ عامة

619 أحمد عبدالله عبدالرحمن الفهد إدارة الأقلام الجزائية الرابعة/ عامة

620 مشعل نزال عيد الرشيدي إدارة التوثيقات الشرعية الرابعة/ عامة

621 فاطمه عباس كرم حسين محمد إدارة خدمة المواطن الرابعة/ عامة

622 شريفه ياسين عبدالله حسين الشطي اداره كتاب محكمه الاستئناف الخامسة/ عامة

623 اسماء عباس علي عباس غلوم إدارة الخبراء الخامسة/ عامة

624 عبد الرزاق اياد عبد الرزاق عاشور . إدارة خدمة المواطن الخامسة/ عامة

625 طوارى وحيد موحان الشمرى إدارة الأقلام الجزائية الخامسة/ عامة

626 نوره عياده شملان السليماني . اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الخامسة/ عامة

627 احمد نجم عبدالله . نجم اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الخامسة/ عامة

628 عويشه لافى محمد مفرح المطيري اداره الاستشارات الاسريه الخامسة/ عامة

629 غاليه فرحان عوده ملوح الخالدى اداره التوثيقات الشرعيه الخامسة/ عامة

630 مها فهد عبدالرحمن المضاحكه لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء الخامسة/ عامة

631 فاطمة يوسف خالد احمد مدوه اداره التوثيقات الشرعيه الخامسة/ عامة

632 ميعاد سلمان ناصر اجحيل الخالدي اداره الاستشارات الاسريه الخامسة/ عامة

633 سلوى ماجد الرفاعي ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الخامسة/ عامة

634 فوزيه جفال مطر على الظفيري إدارة التشغيل الخامسة/ عامة

635 غازي هابس راضي ماضي الشمري اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الخامسة/ عامة

636 صيته رحيان راشد رحيان العجمي اداره التوثيقات الشرعيه الخامسة/ عامة

637 سعود محمد تركي الهاجري اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الخامسة/ عامة

638 فيصل محمد بندر عجيل الخالدي إدارة الخبراء الخامسة/ عامة

639 بنان احمد محمد سالم بن غيث إدارة الخبراء الخامسة/ عامة

640 مراحب فرحان ربيع ادريس اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الخامسة/ عامة

641 هادى محمد هادى المطيرى . اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الخامسة/ عامة

642 دلال فرحان نهار خابور العنزي إدارة خدمة المواطن الخامسة/ عامة

643 ايمان مدلول زيد مرشد الظفيري اداره التوثيقات الشرعيه الخامسة/ عامة

644 نوال على بدر ضيف العنزي إدارة خدمة المواطن الخامسة/ عامة

645 نوف عبد اللطيف عبد الله الغانم . إدارة الخبراء الخامسة/ عامة

646 الاء راشد احمد سعد العبيد ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الخامسة/ عامة

647 دلال فضى عبدالله الرشيدى . إدارة الخبراء الخامسة/ عامة

648 نهله دهام على الصليلى . اداره التوثيقات الشرعيه الخامسة/ عامة

649 عذارى مطر بجاد خويتم الديحاني إدارة الخبراء الخامسة/ عامة

650 أحمد محمد ابراهيم العمران . إدارة الخبراء الخامسة/ عامة

651 رقية مطلق مناور دلقان الضفيري اداره التوثيقات الشرعيه الخامسة/ عامة

652 نعمه سعد عبدالله غانم العجمي إدارة الشئون القانونية- الخامسة/ عامة

653 عابد عويد عايد خصيوي المطيري اداره تنفيذ محافظه العاصمه الخامسة/ عامة

654 اخلاص مدلول . . عناد ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الخامسة/ عامة

655 عذاري عبدالله ابطيحان . العازمي إدارة الخبراء الخامسة/ عامة

656 نوير حامد محمد . الحسيني اداره تنفيذ محافظه الجهراء الخامسة/ عامة

657 حنان حبيب عيسى عباس العباسي إدارة خدمة المواطن الخامسة/ عامة

658 مشاعل حمد الحميدى الخالدي اداره خدمات المحاكم الخامسة/ عامة

659 ايمان السيد طه . . اداره كتاب المحكمه الكليه الخامسة/ عامة

660 مريم ماجد سلطان محمد بخيت اداره كتاب محكمه الاستئناف الخامسة/ عامة

661 مهنا سيف جديع . الهاجري اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الخامسة/ عامة

662 ماجد عماش حجي الرشيدي الإدارة العامة للتنفيذ الخامسة/ عامة

663 منى عبيد حربي الظفيري إدارة كتاب محكمة الأسرة الكلية الخامسة/ عامة

664 عبدالرحمن بدر عبد الرحمن الوادي اداره كتاب المحكمه الكليه السادسة/ عامة

665 مشعل احمد حسن علي عبدالله إدارة الأقلام الجزائية السادسة/ عامة

666 مسعده عبدالله يونس ملا سعيد عوض اداره كتاب محكمه الاستئناف السادسة/ عامة

667 سعيد علي عقاب سعيد الشمري اداره كتاب المحكمه الكليه السادسة/ عامة

668 نوره متعب عماش رحيل الحربي اداره كتاب المحكمه الكليه السادسة/ عامة

669 وعد بدر جاعد عطيه خلف اداره كتاب المحكمه الكليه السادسة/ عامة

670 فاطمه الحميدى رجاء صطام الرشيدي إدارة الخبراء السادسة/ عامة

671 الجازي مهدي محمد هادي العجمي اداره تنفيذ محافظه الاحمدي السادسة/ عامة

672 هدي عبدالله عبدالرحمن محمد العدل إدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية السادسة/ عامة

673 غدير حمود امان عبدالله العنزي اداره تنفيذ محافظه الفروانيه السادسة/ عامة

674 بشاير عبدالله منور فويزان المطيري اداره تنفيذ محافظه حولى السادسة/ عامة

675 نوف فلاح محمد ماطر المطيري اداره التوثيقات الشرعيه السادسة/ عامة

676 عبدالله عطيه سالم الحمدان - إدارة الخبراء السادسة/ عامة

677 فيحاء بداح صالح رجا العتيبي اداره تنفيذ محافظه الاحمدي السادسة/ عامة

678 هيثم فيصل غازي الكسوب . اداره تنفيذ محافظه العاصمه السادسة/ عامة

679 احمد عاقول شقاحي مبارك السليماني اداره خدمات المحاكم السادسة/ عامة

680 احمد خليل مفضى العنزى . إدارة المحفوظات المركزية السادسة/ عامة

681 تهاني محمد احمد ابراهيم عبدالله إدارة الشئون القانونية- السادسة/ عامة

682 منى عبدالله محمد طالب . إدارة التشغيل السادسة/ عامة

683 فاطمه جمال ايوب يعقوب القيص اداره كتاب محكمه التمييز السادسة/ عامة

684 شريفه منصور نايف منصور المطيري اداره تنفيذ محافظه الجهراء السادسة/ عامة

685 ناديه عيسى حسين علي بورقبه الاداره العامه للتنفيذ السادسة/ عامة

686 فاطمه سعود براك جديع العازمي إدارة التوثيقات الشرعية السادسة/ عامة

687 راشد عبد شلاش عبد صفوق اداره التوثيقات الشرعيه السادسة/ عامة

688 مستورة فلاح عويهان الرشيدي إدارة الخبراء السادسة/ عامة

689 سلمى سالم منصور العازمي إدارة تنفيذ محافظة الأحمدي السادسة/ عامة

690 عنود محمد مدغم العازمي إدارة كتاب المحكمة الكلية السادسة/ عامة

691 مبارك سالم حمد الصلبي . اداره تنفيذ محافظه الجهراء السابعة/ عامة

692 صلاح هادي ناصر ديلان العجمي إدارة الأقلام الجزائية السابعة/ عامة

693 عبدالله محمد صقر غازي العتيبي إدارة الأقلام الجزائية السابعة/ عامة

694 عائشه عبدالله محمد جاسم الدندن اداره خدمات المحاكم السابعة/ عامة

695 منيره حسين حمد هلال . اداره خدمات المحاكم السابعة/ عامة

696 محسن عبدالهادي حمد محسن المري اداره كتاب المحكمه الكليه السابعة/ عامة

697 بدر ظافر محمد العجمي اداره تنفيذ محافظه حولى السابعة/ عامة

698 يوسف فرج سعود العازمي . إدارة الأقلام الجزائية السابعة/ عامة

699 وضحى بردي جبر العنزي . اداره الاستشارات الاسريه السابعة/ عامة

700 بنوان فضل محمد حسين . إدارة الخبراء السابعة/ عامة

701 سهام فالح حسن سيف الشمري اداره تنفيذ محافظه الجهراء السابعة/ عامة

702 هند عياد خالد عقاب المطيري إدارة الخبراء السابعة/ عامة

703 وليد محمد مضحي بديوي الماجدي اداره خدمات المحاكم السابعة/ عامة

704 عامر سعد مرزوق المطيري إدارة الخبراء السابعة/ عامة

705 عسكر أديري عسكر عقيل إدارة التشغيل السابعة/ عامة

706 سعده فرحان سعود برغوث البذالى اداره تنفيذ محافظه الجهراء السابعة/ عامة

707 امل اطليق عبدالله مطلق العتيبى اداره كتاب محكمه الاستئناف السابعة/ عامة

708 بتله سعود عواجه راشد الرشيدى اداره التوثيقات الشرعيه السابعة/ عامة

709 خلف خليف جزاع الرشيدي إدارة الخبراء السابعة/ عامة

710 احمد جمعان عمر رحيل العازمي إدارة الأقلام الجزائية الأولى/ معاونة

711 فيصل مبارك مزعل نايف الشمري اداره التوثيقات الشرعيه الأولى/ معاونة

712 محمد نمر دوان سند البذالي اداره كتاب المحكمه الكليه الثانية/ معاونة

713 عبد الله سليمان دهيمان السليماني . ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثانية/ معاونة

714 فهيد عبدالله ضيف الله البرجس . إدارة الخبراء الثانية/ معاونة

مادة (2) :على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن .