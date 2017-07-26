تدوير مدراء المدارس لمن أمضى 10 سنوات خدمة في نفس المدرسة

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام، فاطمة الكندري، عن عقد وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بروتوكول تعاون لتوفير المؤسسة أجهزة تابلت للصف السادس المتوسط بدءا من العام المقبل وبشكل مجاني، مشيرة إلى أن المشروع سيطبق على 12 مدرسة بواقع 6 بنين و 6 بنات وتوفير وزارة التربية من المنهج التفاعلي الجديد لإدخاله على الأجهزة .

جاء ذلك في تصريح أدلت به الكندري للصحافيين عقب اجتماعها مع مدراء المناطق التعليمية صباح اليوم، تحدثت خلاله عن تدشين مشروع جديد لقياس ميول الطلبة مقدم من رؤساء الأقسام ومدراء المدارس ليتم تطبيقه على طلبة الصف العاشر بواقع 12 مدرسة ثانوية بهدف تحديد المسارات الأكاديمية والعلمية والأدبية والحرفية والرياضية والمواهب للطلبة ومدى إمكانية تطبيق نظام مسارات تنويع التعليم الثانوي مستقبلا .

وحول الاستعدادات للعام الدراسي المقبل أكدت الكندري، أن شركات التعاقد المباشر ستباشر عملها في الصيانات البسيطة حاليا، أما الصيانة الخاصة بالعقود السارية ستبدأ الشركات عمل صيانة وقائية وتشغيل تجريبي لأجهزة التكييف في المدارس منتصف أغسطس المقبل، لافتة إلى أن شركات النظافة المتعاقد معها ستباشر عملها أيضا قبل دوام الهيئة الإدارية باسبوعين بـ 20 اغسطس وكذلك منفذي الخدمة المتعاقد معهم خارجيا لبدء العمل في التاريخ نفسه.

وحول الكتب الدراسية، أكدت الكندري أنه بدأ توزيع الكتب في كافة المناطق وتفعيل دور الفرق ورفع تقارير دورية بما تم انجازه بشكل دوري ، مبينة في الوقت الحالي أن حركة التدوير ستشمل مدراء المدارس ممن بلغت خدمتهم 10 سنوات في نفس المدرسة فقط .

وأوصت الكندري مدراء العموم بإعطاء تعليمات للمتواجدين في المدارس بضرورة ترشيد الاستهلاك الكهربائي خاصة في الأماكن غير مستغلة ووضع اجهزة التكييف على قياس 25 درجة مئوية في اقسام التقنيات والسيرفرات و الكمبيوترات إضافة إلى تكليف فرق من المناطق التعليمية للتأكد من ترشيد الاستهلاك الكهربائي.

وحول النقل الإجباري ، طالبت الكندري مدراء العموم بضرورة الانتهاء من رفع الأسماء بأقصى سرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، مبينة أن المناطق التعليمية رفعت الأسماء في ما عدا منطقتي الجهراء والأحمدي.