عموميتها أقرت توزيع 5% منحة

نتطلع لتنويع وتطوير خدماتنا خلال العام الحالي

2.1 مليون دينار الأرباح الصافية في 2016

28 % نمو إيرادات الشركة إلى 44 مليون دينار

يوسف لازم



قال رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) سعيد دشتي انه رغم تراجع وتيرة المشاريع الحكومية بفعل العجز في الميزانية العامة للدولة جراء انخفاض أسعار النفط، الا ان الشركة تمكنت من تحقيق معدلات نمو جيدة في نتائجها المالية لعام 2016.

وأشار دشتي في اجتماع الجمعية العمومية النتائج المالية الى ان الشركة حققت أرباحا في 2016 بلغت 2.18 مليون دينار محققة نموا 2.31% مقارنة بأرباح 2015.

وأوضح ان الإيرادات التشغيلية للشركة سجلت نموا ملحوظا نسبته 28.72% الى 44 مليونا و62 ألف دينار في 2016 مقارنة بإيرادات 34 مليونا و230 الف دينار في 2015 بزيادة 9 ملايين و831 الف دينار على العام الماضي.

وبلغ اجمالي المصروفات التشغيلية 35 مليونا و71 ألف دينار مقارنة بنحو 27.1 مليون دينار في عام 2015 بزيادة 7 ملايين و965 ألف دينار والتي تمثل 29.3%.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن تتطلع الشركة في عام 2017 إلى تحقيق المزيد من النمو في أعمالها من خلال تطوير وتنويع الخدمات التي تقدمها وشركاتها التابعة لعملائها على المستوى المحلي والإقليمي لتحقيق المزيد من الأرباح والعوائد للمساهمين، مؤكدا حرص الشركة وسعيها للحصول على المزيد من العقود والمشاريع الجديدة بجانب العقود والمشاريع التي تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتنفيذها حاليا مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ووافقت الجمعية العمومية العادية في اجتماعها على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم والتي تعادل ما قيمته مليون و321 ألف دينار، كما انتخبت مجلس ادارة جديدا السنوات الثلاث المقبلة، كما وافقت العمومية على تفويض مجلس الادارة بشراء الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.



أسئلة المساهمين وردود مجلس ادارة الشركة عليها:



ما اسباب توقف السهم عن التداول منذ فترة؟



٭ السهم توقف عن التداول بعد ان تم اخطار هيئة اسواق المال عن احداث وتطورات جديدة ايجابية ستطرأ على الشركة خلال الفترة المقبلة وسيتم الاعلان عن تفاصيلها في القريب العاجل، لا نستطيع الافصاح عنها قبل ان تأذن لنا هيئة اسواق المال.



ما أوضاع الشركة المالية خلال الفترة المقبلة؟



٭ أوضاعها المالية جيدة وهذا واضح من البيانات المالية للسنة المالية 2016 ونطمح لان يكون للأفضل خلال الأعوام المقبلة حسب ما هو مخطط له في الفترات المقبلة.