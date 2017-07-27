تفاعل شعبي كبير لحملة ترشيد الكهرباء والمياه

خلق قنوات جديدة يتم من خلالها دفع فواتير الكهرباء والماء دون عناء للمستهلك

الوزارة لديها القدرة على إنتاج 16700 ميغاواط وأعلى حمل كان 13570

لدينا القدرة على إنتاج أكثر من 600 مليون غالون إمبراطوري من المياه وأعلى استهلاك كان خلال اليومين الماضيين بنحو 470 مليون غالون

تكلفة الكيلوواط 28 فلساً يدفع المستهلك منها فلسين فقط وتكلفة الألف غالون من المياه 6 دنانير يدفع المستهلك منها 800 فلس

معاملة إيصال التيار الكهربائي أصبحت في مبنى واحد بإدارة التمديدات عبدالهادي العجمي

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ان هناك تفاعلا شعبيا كبيرا لحملة ترشيد الكهرباء والمياه، مشيرا الى ان هناك وعيا ورغبة من المواطن في أن تتكرر الزيارات للدواوين من قبل الوزارة والمختصين بنشر ثقافة الترشيد، ما يدل على ان حملاتنا التي نسعى من خلالها لنشر ثقافة الترشيد بدأت تأخذ وضعها وتتقدم حسب الخطة الموضوعة لها.

جاء ذلك في تصريح صحافي عقب الندوة التوعوية لحملة ترشيد الكهرباء والماء، والتي جاءت تحت رعاية محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد بالتنسيق مع وزارة الكهرباء مساء امس الاول في ديوان محمد الكندري بمنطقة الصباحية، بحضور وكيل وزارة الكهرباء م.محمد بوشهري، والوكيل المساعد لشؤون المياه م. خليفة الفريج، وممثل المحافظ مدير ادراة العلاقات الحكومية بمحافظة الاحمدي حامد الابراهيم، ومدير ادارة المكتب الفني بالمحافظة إبراهيم الفودري، ورئيس اللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية م.علي العيدي.

وأكد بوشهري ان الوزارة حريصة على خلق قنوات جديدة يتم من خلالها دفع فواتير الكهرباء والماء دون عناء للمستهلك، لافتا الى ان من بين هذه القنوات الدفع عن طريق «النت» او من خلال الأبلكيشن في الهواتف الذكية، كما دشنا خدمة المحصل الجوال لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاتصال على 152 والدفع عن طريق الكي نت في المنزل، مضيفا ان هذه القنوات تحث المستهلكين على دفع فواتير الكهرباء والماء المستحقة عليهم بطريقة اسهل وأسرع بنفس الوقت، والمستهلك غير ملزم بدفع الفاتورة كاملة وإنما ما يستطيع دفعه من مبالغ.

وقال ان وزارة الكهرباء حريصة على تحصيل مستحقاتها فمنذ بداية الحملة في أكتوبر 2012 حتى وقتنا هذا حصلت الوزارة اكثر من مليار وأربعة عشر مليون دينار، مشيرا الى المواطنين في السكن الخاص المتراكمة عليهم مبالغ كبيرة وغير محصلة أعطيناهم ميزة التقسيط تسهيلا عليهم لدفع فواتيرهم، مؤكدا ان سياسة الوزارة بهذا الموضوع «يسر ولا تعسر».

وأكد بوشهري حرص الوزارة على التواصل مع الجمهور بالتعاون مع المحافظات لبيان اثر الترشيد وتعزيز ثقافة الترشيد، لافتا الى ان أفضل مكان لايصال المعلومة بشكل سريع هو «الديوانية» وقد لمسنا تجاوب الأهالي.واضاف اننا نستهلك 350 الف برميل نفط يوميا في محطات الكهرباء والماء حتى نحولها الى طاقة كهربائية ومياه، لذلك حرصنا كل الحرص على توعية الناس لترشيد الاستهلاك وتوفير الاموال الطائلة التي تصرفها الدولة على الطاقة الكهربائية، اضافة الى فرصة بيع الوقود الذي تم توفيره في السوق لتستفيد منه الدولة، الى جانب الشق البيئي المتمثل في التقليل من حرق هذه البراميل وبالتالي يقل الغاز الناتج عن هذا الاحتراق.

وأكد بوشهري ان الوزارة لديها القدرة على انتاج 16700 ميغاوات، لافتا الى ان أعلى حمل في هذا الصيف وصل الى 13570 ومازال لدينا 3000 احتياطا وهذه ليست دعوة للاستهلاك ولكن لطمأنة المستهلك، مؤكدا ان الشبكة الكهربائية لديها القدرة على تلبية احتياجات المستهلكين، كما لدينا القدرة على انتاج اكثر من 600 مليون غالون إمبراطوري من المياه، مشيرا الى ان أعلى استهلاك كان خلال اليومين الماضيين بنحو 470 مليون غالون إمبراطوري.

وبين أن وضع درجة المكيف عند 25 تلقائيا يوفر على الدولة ما لا يقل عن 20% من استهلاك الكهرباء، وكذلك المياه، فهناك مرشات المياه متوافرة في السوق وبأسعار زهيدة ستوفر الكثير من المياه، مضيفا ان كل ما نريده هو برمجة عقولنا على كيفية استخدامنا للكهرباء والمياه، مؤكدا ان الـ20% التي سنوفرها في استهلاكنا للكهرباء والماء ستوفر على الدولة ما يقارب المليار دينار. وقال بوشهر: ان هناك جهودا كبيرة تبذل واموالا طائلة تصرف لإنتاج الكهرباء والماء، وان التيار الكهربائي يصل الى المنازل عبر ثلاث مراحل الاولى هي المحطة التي تنتج الطاقة الكهربائية والمرحلة الثانية هي نقل هذه الكهرباء عن طريق شبكة النقل (ابراج - اسلاك) والثالثة شبكة التوزيع عن طريق المحولات الموجودة في جميع المناطق ومن ثم الكيبلات الارضية لتوصيل الكهرباء للمنازل، مؤكدا اننا اذا استطعنا توفير 20% سواء من الكهرباء او الماء فسنوفر على الدولة ما يقارب المليار دينار سنويا.

الكويت تصنف من الدول الفقيرة مائياً

أشار م. محمد بوشهري الى ان عملية انتاج وتوصيل المياه تكاد تكون متشابهة للكهرباء، مبينا ان الكويت تصنف من الدول الفقيرة الموارد المائية والثالثة عالميا بمعدل استهلاك الفرد للمياه يوميا، حيث يصل الى 450 ليترا في اليوم في جميع أنحاء الدولة سواء في المنازل او الوزارات والمستشفيات، بينما معدل الفرد يوميا في الدول الأوروبية الغنية بالمياه العذبة والمليئة بالأنهار 220 ليترا فقط. وأوضح ان تكلفة الكيلو وات على الدولة هي 28 فلسا يدفع المستهلك منها فلسان فقط بينما تكلفة الألف جالون من المياه هي ستة دنانير يدفع المستهلك منها 800 فلس.

الدورة المستندية

حول الدورة المستندية لمعاملة إيصال التيار الكهربائي الطويلة، قال م. محمد بوشهري انه بتعليمات وزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق أصبحت معاملة إيصال التيار الكهربائي في مبنى واحد بإدارة التمديدات بصبحان تسهيلا على المواطنين، فالعداد يتم تسلمه من ادارة الطوارئ التابع لها المستهلك وايضا يتم تسليم المخططات من المكاتب الإشرافية الكهربائية عن طريق النت اختصارا للوقت والجهد، وطموحنا اكبر في تسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي للقسائم الجديدة.

شراكة فاعلة

تحدث ممثل محافظ الاحمدي مدير ادارة العلاقات الحكومية بالمحافظة حامد الابراهيم ناقلا تحيات الشيخ فواز الخالد محافظ الاحمدي الى الحضور، وشكره لصاحب الديوان على استضافته هذه الندوة التوعوية، ولوكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ومسؤولي الوزارة وتقديره للتعاون المثمر مع محافظة الاحمدي واللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية.

وأشار الابراهيم الى أن الندوة تأتي ضمن احد مسارات مشروع محافظة الأحمدي التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل»، وهي الندوة الثانية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء.

عادات يومية خاطئة

أعرب رئيس اللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية م.علي العيدي عن شكره وتقديره لرعاية محافظ الأحمدي لمثل هذه الندوات. وشكر وكيل الوزارة وممثلي محافظة الاحمدي وصاحب الديوان والحضور. وقام العيدي بعرض وشرح مجموعة من الصور ومقاطع فيديو توضح بعض العادات اليومية الخاطئة في استخدام الكهرباء والماء وكيفية تجنبها. كما عرض العيدان أنواع ووسائل الانارة التي يمكنها توفير اكبر قدر من الطاقة الكهربائية وتوفير مبالغ مالية طائلة.