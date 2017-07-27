تسلم وزير خارجية رومانيا تيودور ميليشكانو امس الاربعاء رسالة خطية من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تتضمن التهنئة بإعادة تعيينه في منصبه بالحكومة الجديدة وتجديد الدعوة له لزيارة الكويت.

وقام سفيرنا لدى رومانيا طلال الهاجري بتسليم هذه الرسالة الى الوزير الرماني.

وقال السفير الهاجري في اتصال هاتفي مع «كونا» امس ان الوزير تيودور ميليشكانو اشاد بجهود الوساطة للكويت بقيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لحل الأزمة الخليجية ورأب الصدع ودعم رومانيا للمساعي الكويتية لإنهاء الخلاف. وأشار الى ان الوزير الروماني رحب بالدعوة الموجهة له لزيارة الكويت وقبولها وإتمامها في القريب العاجل على ان يحدد الموعد عبر الطرق الديبلوماسية لاحقا.

وأشار السفير الهاجري الى ان اللقاء تناول جملة من المسائل المتصلة بالعلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وذكر السفير الكويتي أن البلدين كانا قد وقعا في الكويت خلال زيارة رئيس الوزراء الروماني الأسبق فيكتور بونتا في مايو 2016 على مذكرة تفاهم خاصة تم بموجبها إنشاء لجنة التشاور السياسي المشتركة على مستوى وزارتي الخارجية. وشدد الجانبان خلال لقائهما على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بين البلدين. وأعلن السفير الهاجري في ختام تصريحه ان الوزير الروماني أبلغه استمرار جهود السلطات الرومانية لحل قضية اختفاء المواطن محمد طاهر البغلي ومواصلة الجهات الأمنية للتحريات والبحث.