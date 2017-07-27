أعرب سفيرنا لدى أستراليا نجيب البدر عن فخره بمشروع «مسجد ومركز صباح الأحمد للدراسات الإسلامية» الذي ينفذ حاليا في العاصمة كانبيرا، مؤكدا انه صرح إسلامي سيخدم الجالية المسلمة. وقال السفير البدر في بيان تلقته «كونا» أمس الأربعاء عقب تفقده المراحل الأخيرة للمشروع ان مسجد ومركز صباح الأحمد سيشمل مركزا تعليميا وثقافيا يهدف الى تحفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية وإعداد أفضل البرامج والدروس التي تغرس مفاهيم التسامح والمساواة. وأضاف ان المركز الذي تبلغ تكلفة إنشائه 7.1 ملايين دولار أسترالي (ما يعادل نحو 5.6 ملايين دولار أميركي) سيكون اكبر مسجد ومركز إسلامي في العاصمة كانبيرا متوقعا ان يجري افتتاحه خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح البدر انه التقى عددا من المسؤولين والمهندسين المنفذين لمشروع «مسجد ومركز صباح الأحمد للدراسات الإسلامية» للاطلاع على مراحله النهائية. وكان السفير البدر قد وقع اتفاقية مع مركز كانبيرا الإسلامي في شهر أبريل عام 2016 تم بموجبها تمويل الكويت مشروع إنشاء «مسجد ومركز صباح الأحمد للدراسات الإسلامية». ويهدف المشروع الى مساعدة أعضاء الجالية المسلمة في كانبيرا على الاندماج في المجتمع من خلال اتباع القوانين واحترام القيم الثقافية والالتزام بنشر رسالة الدين الإسلامي المتجسدة في الاعتدال والتسامح وبناء جسور للحوار والتعاون البناء.