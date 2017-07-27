أكد سفيرنا لدى المغرب عبداللطيف اليحيا حرص الكويت على مواصلة دعم المشاريع الإنمائية بالمغرب سواء من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية او من خلال صيغ أخرى. جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» على هامش التوقيع على اتفاقية قرض بين المملكة المغربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للإسهام في تمويل مشروع خط فائق السرعة بالمغرب. وأوضح اليحيا أن «دعم الكويت للمغرب يشمل أيضا مجالات إنمائية حيوية مثل الفلاحة والصيد البحري والنقل والطرق وغيرها من مشاريع التنمية التي يعول عليها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للشعب المغربي الشقيق».