الوضع سيشهد مزيد من التصعيد وأعمال العنف في المستقبل طالما بقيت القضية الفلسطينية دون حل

التدابير الأمنية التعسفية في الحرم القدسي استفزاز ومساس لمشاعر الفلسطينيين والعرب وكافة المسلمين اعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والشرعية الدوليـــة ولالتزاماتهــا القانونية بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال.

جاء ذلك في كلمة القاها منـــدوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي امام مجلس الامن في جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

واكد العتيبي رفض الكويت القاطع لجميع السياسات والخطـــط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف تهويد مدينة القدس وتشويه هويتها العربية والإخلال بتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وشدد على اهمية الجلسة الدورية لمجلس الامن لتزامنها مع أحداث مؤسفة وتصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القدس الشريف نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك.

واضاف ان هذا التصعيد تم التحذير سابقا من تداعياته وخطورته في ظل وجود رغبة إسرائيلية بتحويل الصراع إلى صراع ديني.

وقــال العتيبــي ان التدابير الأمنية التعسفية التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف تمثل استفزازا ومساسا لمشاعر الفلسطينيين والعرب وكافة المسلمين وانتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية.

واضاف ان الوضع سيشهد مزيد من التصعيد وأعمال العنف في المستقبل طالما بقيت القضية الفلسطينية دون حل مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي دون التصدي لممارساته وإلزامه بالتوقف عنها الامر الذي تراه سلطة الاحتلال ضوءا اخضرا يشجعها على مواصلة سياساتها واعتداءاتها.

وذكر ان هذه الانتهاكات تشكل تهديدا صريحا للسلم والأمن الدوليين مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة حيال الانتهاكات الإسرائيلية الإجرامية في القدس عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرارين (478) و(2334) اللذان رفضا أي تغييرات تمس القدس.

وطالب العتيبي المجتمع الدولي بضمان وقف تلك الانتهاكات والتصدي لكل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل من حين إلى آخر بهدف تغيير الوضع التاريخي القائم للمقدسات وضرورة الحفاظ على مكانة المقدسات الدينية بما يكفل حق المصلين في أداء شعائرهم بسلام بعيدا عن العنف والتهديدات والاستفزازات. واضاف ان وقف الانتهاكات يأتي من خلال إلزام اسرائيل بإلغاء كافة العراقيل والمعوقات والتدابير التعسفية بحجة الحفاظ على الأمن مؤكدا انه لا يمكن القبول بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطة الاحتلال بشأن إزالة جميع البوابات الالكترونية في الحرم الشريف لأنها غير كافية حيث تعتزم استبدالها بإجراءات أخرى تمس الوضع القائم.

وذكر العتيبي ان ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تتناقض وتخالف التزاماتها القانونية التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأكد وجوب رفض وإدانة هذه الممارسات من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي وضمان عدم تكرار إغلاق المسجد الأقصى ووضع العراقيل والمعوقات أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لشعائره الدينية بحرية.

وبيّن ان المجلس مطالب بحماية الشعب الفلسطيني التي تنتهك أبسط حقوقه الأساسية من قبل سلطة الاحتلــــال والهجمات الإرهابية المتكررة من المستوطنين والمتطرفين اليهود التي تستهدف أمنهم وممتلكاتهم وفاقمت من معاناتهم وتدهور حياتهم المعيشية.

وجدد العتيبي رفض الكويت جميع الخطوات الاسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين على حدود 1967 مؤكدا أن «السلام المنشود يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال الذي أتم عامه الخمسين».

وأوضح ان ذلك يأتي استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 والتي تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967. واضاف انه يتعين على سلطات الاحتلال الاسرائيلية ان تضمن معالجة جميع القضايا بما يفضي الى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه السياسية المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب العتيبي المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم (2334) والتي تدين الاستيطان ومصادرة الأراضي وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.