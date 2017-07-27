كرمت مؤسسة الكويت - أميركا (كاف) للعام الـ 22 على التوالي 50 طالبا أميركيا كسفراء لبرنامج «افعل الشيء الصحيح» الذي يهدف الى الحد من انتشار العنف في المدارس والمجتمعات المحلية في أميركا.

جاء ذلك خلال حفل عشاء أقامته المؤسسة في واشنطن مساء أمس الأول الثلاثاء بالشراكة مع «الحملة الوطنية لوقف العنف» لتكريم الطلبة كتاب المقالات الفائزين من بين أكثر 75 ألف مقال مقدم من أكثر من 30 مدينة أميركية طالها العنف وعانى أطفالها من صدمات نفسية.

وأعربت عمدة مدينة (واشنطن) موريل بوزر في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركتها في هذه الفعالية عن سعادتها لإسهام القطاع الخاص في خدمات التعليم العام في مدينة واشنطن.

وأكدت التزام المدينة بتحسين مستوى التعليم وضمان اكتساب جميع الطلبة للمهارات المطلوبة لنيل حياة كريمة معربة عن شكرها لمؤسسة الكويت - أميركا على إسهاماتها في هذا الصدد.

وأشارت الى الدعم التي تقدمه المؤسسة للطلبة وإقامتها للأنشطة والفعاليات المختلفة في سبيل إرشاد الطلبة الى الطريق الصحيح واتخاذهم القرارات الصائبة في حياتهم، مؤكدة ان تحديات الحياة سترشد أولئك الطلبة الى انتهاج النهج الصحيح، الأمر الذي سيساهم في تحقيق أهدافهم الحياتية.

من جهته، قال رئيس المؤسسة د.حسن الإبراهيم في تصريح مماثل لـ «كونا» ان عدد المشاركين في مسابقة «افعل الشيء الصحيح» الذي يزداد سنويا وصل هذا العام لحوالي 75 ألف طالب من مختلف الولايات الأميركية، حيث تم اختيار 50 منهم لتلقي تكريم المؤسسة.

وأعرب عن الفخر والاعتزاز بانتشار البرنامج بشكل أكبر كل عام في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، مبينا ان البرنامج ساعد في تمكين الطلبة من التعبير والتفكير بتجنب وقوع العنف وانتشاره.

وأوضح ان المؤسسة ستقوم بتجميع مقالات الطلبة الفائزين في كتاب وفهرستها بشكل دائم في مكتبة الكونغرس، حيث خصص كتاب هذا العام للاجئين والنازحين حول العالم بسبب شجاعتهم في مواجهة العنف.