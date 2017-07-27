أوضح مدير العلاقات العامة والموارد بلجنة التعريف بالإسلام جودة الفارس أن اللجنة تبذل جهودا حثيثة لرعاية المهتدين الجدد وتعليمهم وتثقيفهم وتربيتهم وغرس حب نشر رسالة الإسلام في قلوبهم وتحرص على إقامة اللقاءات الثقافية والأنشطة الترفيهية والمحاضرات الدعوية التي تشحذ الهمم وتقوي العزائم.
وأضاف ان تغير العقيدة من الأشياء التي تتم بإرادة الله جل وعلا وحده ولا شك أنها تحتاج إلى رعاية واهتمام ومتابعة حيث إنه يشهر إسلامه بفضل الله جل وعلا باللجنة كل عام أكثر من 4000 إنسان من شتى الجنسيات والأعراق والثقافات من ضيوف الكويت، ودورنا ينصب في رعايتهم وتعليمهم وتأهيلهم ليكونوا دعاة يحملون ويبلغون عن الله جل وعلا ورسوله الكريم. ويحتاج المهتدين الجدد من يعرفهم بالدين الحنيف وأحكامه ووسطيته، وما يجب عليهم فعله وتركه.