محمد راتب

أكد رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود الحجيلان أن الجهود المبذولة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك واضحة في إصلاح وتحسين واقع العمل النقابي الكويتي منذ توليه مهامه في رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن سفينة التطوير ماضية والإصلاحات تسير إلى الافضل.

وبين في تصريح له أن سمو رئيس مجلس الوزراء منح العمل النقابي الكثير من الامتيازات، وأفسح المجال أمامهم لممارسة دورهم الحقيقي، مع فتح الباب أمام استقبال المطالبات بالطرق القانونية، مؤكدا أن اتحاد العاملين في القطاع الخاص يؤمن بأن الحقوق والمطالبات تكون من خلال القنوات الصحيحة والمفاوضات الجادة بعيدا عن التصعيد الذي يؤدي لنتائج عكسية.

وذكر الحجيلان أن تعميق التواصل وزيادة الاجتماعات بين الحكومة وممثلي الاتحاد سيعزز من الثقة بين الطرفين، وسيمنع ويردع في الوقت ذاته اي صدامات محتملة، فالديبلوماسية مطلوبة من الجميع، ونحن في الاتحاد نمد يد التعاون لرئيس الحكومة وندعوه الى ان يكون قريبا من الاتحاد الخاص كونه يلعب دورا مشهودا في دفع عجلة التنمية ورفع العبء عن القطاع الحكومي، وحث الشباب على الانخراط في القطاع الخاص.

وثمن دور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح في دعم العمل النقابي على جميع الصعد، وهو جهد مشكور لا ينكره احد، من خلال اطلاعها على هموم النقابيين ومحاولة حلها بالطرق الممكنة، ومشاركتها في مختلف المناسبات الداعمة للنقابات المختلفة.

وأعرب الحجيلان عن تطلعه لأن يكون لاتحاد العاملين في القطاع الخاص دور بارز ورائد في المحافل الدولية من خلال مشاركاتنا القادمة وتمثيلنا للكويت في الخارج، مبينا أننا صوت لأكثر من مليون عامل في القطاع الخاص، وسنكون دائما ممثلين صادقين لهم وداعمين لمختلف توجهاتهم الاصلاحية بالتعاون مع شركائنا في الأهداف.