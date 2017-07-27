فرج ناصر
اتخذت لجنة شؤون الموظفين بوزارة الاشغال عدة قرارات، من بينها تعديل الشروط الخاصة بالوظائف الاشرافية وتعيين ملوح الرشيدي مديرا لإدارة التفتيش والرقابة التابع لمكتب الوزير.
كما اتخذت قرارا بسد الوظائف الشاغرة لعدد من رؤساء الأقسام بالوزارة خلال سبتمبر القادم. وكانت اللجنة قد اجتمعت برئاسة وكيلة وزارة الاشغال والوكلاء المساعدين واعتمدت العديد من القرارات والضوابط ومنها إنهاء إجراءات الموظفين المحالين للتقاعد بالوزارة من الكويتيين وغير الكويتيين، كما ناقشت اللجنة بعض البنود الخاصة بديوان الخدمة المدنية وبعض الاستفسارات التي طلبها الديوان من الوزارة بناء على بعض القرارات الخاصة بشؤون التوظيفات والتعيينات والندب.