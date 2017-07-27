أكدت اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية حرصها وعزمها على الانطلاق بمجال المتابعة والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة خلال المرحلة المقبلة وتقديم الدعم لتحقيق الاهداف المنشودة وتنفيذ المشاريع المقترحة.

وقال رئيس اللجنة د.محمد الطبطبائي عقب زيارته معهد «سعود الناصر الصباح» الديبلوماسي التابع لوزارة الخارجية ان مجال التعاون مع المؤسسات سيكون عبر خطة عمل تسهم في تحقيق الاهداف المنشودة.

واضاف الطبطبائي انه تم التباحث مع المسؤولين في المعهد حول سبل التعاون والاستفادة من الابحاث ذات الصلة التي تعود بالنفع على الوطن. واشاد بما يقوم به المعهد من دور ريادي في التثقيف والتأهيل للعاملين في الكادر الديبلوماسي وما يقدمه من جهود مخلصة في خدمة الوطن.

واكد ان اللجنة اعلنت هذا العام تحقيق انجازاتها والانتهاء من المهمة المباركة الموكلة اليها في مراجعة القوانين ذات الصلة بالشريعة الاسلامية.

ولفت الى انها وضعت خطة مبنية على السماحة والتيسير لتهيئة الاجواء من خلال استراتيجية عمل وانطلاقة جديدة استطاعت من خلالها مراجعة تلك القوانين بفترة قياسية.