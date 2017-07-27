عاطف رمضان

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية في وزارة الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة محمد العواش أن لجنة الخطاب الإعلامي قد عقدت عدة اجتماعات خاصة بذكرى الاحتلال العراقي الغاشم.

وأضاف العواش الذي يشغل أيضا رئيس لجنة الخطاب الإعلامي في تصريح لـ «الانباء» أن الوزارة قد أتمت كل استعداداتها وتعكف من خلال هذه اللجنة على رسم الخطط البرمجية لهذه الذكرى خاصة القطاعات البرامجية مثل: الإذاعة والأخبار والتلفزيون والإعلام الجديد والإعلام الخارجي وإدارة النشر الإلكتروني.

وأوضح انه سيتم بث برامج ولقاءات وتقارير ومجموعة من الرسائل المتعلقة بهذه الذكرى الأليمة والتي تشتمل على استلهام العبر والدروس عبر اذاعة وتلفزيون الكويت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى ان هناك توجيهات من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وأيضا وكيل الوزارة طارق المزرم فيما يتعلق بالتناول الإعلامي لذكرى الاحتلال، تؤكد على ابراز دور المواطن وأهمية تلاحم الشعب والقيادة، وأهمية الدور التكافلي الاجتماعي الذي قام به الشعب الكويتي إبان تلك الحقبة.

واستذكر العواش وقفة الشعب الكويتي التي كانت كوقفة رجل واحد، ووحدة صفوفه تجاه هذا الغزو الغاشم والتي لا تنسى كذكرى أليمة، مشيدا كذلك بدور المواطنين من خلال العمل التطوعي آنذاك، عندما أداروا العديد من مؤسسات الدولة بكل اقتدار، ما يعكس شخصية المواطن الكويتي خاصة في الأزمات. وقال العواش: لعل التكافل الاجتماعي الذي شهده المجتمع الكويتي إبان تلك الفترة لأكبر دلالة على قدرة الشعب الكويتي وعلى ما يتمتع به من صفات تؤهله لبناء مجتمع يطمح اليه الجميع وخاصة في المجال التنموي.

وأشار إلى انه من خلال علاقاتنا مع المؤسسات الإعلامية بالخارج عن طريق قطاع الإعلام الخارجي فإن الوزارة قد اعدت مجموعة من التقارير والمذكرات لتتواصل مع المؤسسات الإعلامية سواء العربية او الدولية ومراكز البحوث أيضا لإعطائها فكرة عما مرت به الكويت في الثاني من أغسطس عام ١٩٩٠، وأيضا عن دور المجتمع الكويتي والمواطنين إبان تلك الحقبة. وأشار العواش الى ان وسائل التواصل الاجتماعي لها دور مهم سواء من خلال قطاع الإعلام الجديد او من خلال قطاع الصحافة - إدارة النشر الإلكتروني لإلقاء مزيد من الضوء على دور المواطنين وما قاموا به او ما تمتعوا به من لحمة ووحدة وطنية كانت سدا منيعا أمام المعتدي والمحتل.