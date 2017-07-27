الصالح: القطاع الصناعي يلعب دوراً رئيسياً وفاعلاً في عملية التوازن الاقتصادي في الكويت

نظمت لوياك بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية برنامج «فرسان الصناعة» للسنة الثالثة على التوالي لمدة أسبوع للفئة العمرية من 12 الى 17 سنة كمرحلة أولى، بهدف تنمية القطاع الصناعي في الكويت وتوعية الشباب قبل التخرج من المرحلة الثانوية بأهمية هذا القطاع ودوره في تنمية الاقتصاد المحلي. واشترك في البرنامج 21 طالبا وطالبة، ونتيجة نجاح لوياك في تنظيم الورشة تقرر إقامتها مرة أخرى خلال الفترة من 20 إلى 24 أغسطس القادم. واشتمل البرنامج على تنظيم ورش عمل في غرفة تجارة وصناعة الكويت تناولت كيفية بناء الفريق وإدارة الوقت ومهارات التواصل وبناء الشخصية الإيجابية واستعراض المشاريع بالإضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية لأهم المصانع الكويتية.

وأكدت مستشار قسم التدريب في لوياك لطيفة الصالح أن القطاع الصناعي يلعب دورا رئيسيا وفاعلا في عملية التوازن الاقتصادي في الكويت، لذا حرصت لوياك على تقديم برنامج فرسان الصناعة للشباب إيمانا منها بضرورة تأهيلهم لسوق العمل في سن مبكرة وتطوير مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال. وأشارت إلى أن فهم المشاركين لما تعلموه والتدريب على تطبيقه يمنحهم القدرة على إنجاح المشاريع الخاصة بهم في المستقبل ما يسهم في القضاء على البطالة وزيادة الدخل الوطني ورفع مستوى الإنتاجية.

وتوجهت الصالح بالشكر إلى اتحاد الصناعات الكويتية ممثلا في هدى البقشي على مد جسور التعاون بين الاتحاد ولوياك وإتاحة الفرصة للشباب للتعرف على أهمية القطاع الصناعي ودوره في تنوع مصادر الدخل وإيجاد رافد اقتصادي بديل عن النفط. وأعلنت الصالح عن طرح مزيد من المشاريع القادمة التي ستخرج إلى النور في القريب العاجل.