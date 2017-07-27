عادل الشنان
كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ماضية في توقيع عقد التخطيط والتصميم لمشروع جنوب صباح الأحمد خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف أبل في تصريح صحافي أن «السكنية» جاهزة لطرح مشروع جنوب عبدالله المبارك الذي يحتوي على 3260 قسيمة بمساحة 400م2 لكنها بانتظار الانتهاء من الدراسة المرورية من قبل الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بأعمال البنية التحتية لمشروع خيطان الجنوبي، أفاد أبل بأن مجلس الوزراء لم يقرر بعد تحويل أعمال تحديثها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأن الأمر مازال قيد الدراسة والمداولات بين اللجان المختصة.