بداح العنزي

انتهت البلدية من تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بإقامة افرع البنوك ضمن مراكز الضاحية بالمناطق.

وبين مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي أنه سيتم السماح للمنطقة التي تحتوي على مركز ضاحية بـ 5 مواقع أفرع بنوك، اما المنطقة التي تحتوي على مركزي ضاحية فسيسمح بإقامة 10 مواقع بنوك. وأشار الى ان بقية الاشتراطات تضمنت التالي:

٭ ألا تزيد مساحة موقع فرع البنك الذي سيتم تخصيصه على 200م2. وفي حالة عدم وجود موقع مناسب يحق للجمعية استغلال احد محلات مجمع الدكاكين او احد المحلات بالسوق المركزي (الميزانين) كنشاط بنك - وذلك بمراكز الضاحية الرئيسية والفرعية فقط.

٭ إبرام العقود الخاصة بالبنوك مع الجمعيات التعاونية (وذلك بالنسبة للمواقع الجديدة التي سيتم تخصيصها).

٭ يجب توافر الأنشطة التعاونية الرئيسية ضمن مراكز الضواحي (سوق مركز رئيسي - فاكهة وخضار - لوازم عائلة - فرع التموين والجملة - فرع الغاز - فرع البنشر وكهرباء السيارات) وذلك قبل استغلال المساحات المتوافرة في زيادة عدد البنوك ضمن مركز الضاحية.

٭ عدم إلغاء أي نشاط رئيسي قائم لإقامة افرع البنوك.

٭ أن يكون نظام البناء للبنوك المسموح بها بمراكز الضاحية الرئيسية والفرعية يتكون من (سرداب - أرضي - أول).

٭ عدم تكرار فرع للبنك الواحد في نفس المنطقة.

٭ عدم استقطاع أي مساحة من المواقف العامة لإقامة فرع بنك.