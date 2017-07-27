أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح أهمية قطاع الفنادق في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره رافدا مهما في تعزيز الحركة التجارية والسياحية في البلاد.

وأشاد خلال استقباله نائب الرئيس الإقليمي لعدد من فنادق «فور_سيزون» رامي السايس يرافقه مدير عام فندق «فور_سيزون» فرع الكويت الفرنسي ديديه جاردان، اشاد بالمستوى الراقي والمتميز لسلسلة فنادق «فورسيزونز» الذي يتواكب مع المتطلبات العالمية في مثل هذه المرافق، لاسيما مستوى فنادق الكويت عموما من خلال الاستراتيجيات التي يتبعونها في سبيل استمرار الخدمات المتميزة التي يقدمونها للزوار.

ولفت الشيخ فيصل الحمود إلى اهتمام الكويت بتوفير كل المستلزمات المتعلقة بقطاع الفنادق وتلبية احتياجاتها حتى تكون مجالا لاستقطاب الشباب وإبداعاتهم.