تحت شعار «خليجنا واحد.. مصيرنا واحد» تنطلق اليوم مراسم «الدشة» إيذانا ببدء رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ 29 على اللؤلؤ بمشاركة ما لا يقل عن 200 شاب كويتي تتراوح أعمارهم بين 14 و 20 عاما و13 سفينة إحياء لذكرى الآباء والأجداد.

وتعد رحلة الغوص التي ينظمها النادي البحري الرياضي الكويتي سنويا علامة متميزة تمثل أبرز الفعاليات الوطنية في مجال إحياء التراث البحري على المستوى المحلي والخليجي والعالمي وفرصة لتذكير الشباب بما كان كان يقدمه الآباء والأجداد من تضحيات في سبيل توفير حياة كريمة لأهلهم ووطنهم.

وحظيت الرحلة بشرف الرعاية الأبوية الكريمة من قبل سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، واستكملت باهتمام ورعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، كما حظيت بالاهتمام الرسمي والشعبي والإعلامي الكبير على أوسع نطاق.

وتقام هذه الرحلة تحت رعاية سمو الأمير وتستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ومشاركة أربع سفن مهداة من سمو الأمير وتسع سفن مهداة من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد.

وقد امتهن أهل الكويت قديما الغوص على اللؤلؤ في رحلة نحو مجهول البحر وقاع الخليج بحثا عن الرزق حينها تسلح الإنسان الكويتي بإرادة العازم وصبر المقتدر مما مكنه من التفوق في أخطر المهن لتوفير عيشه ومواجهة متطلبات حياة ذلك الزمان.

ورغم مشقة المهنة فإن ركوب البحر كان الوسيلة التي تؤمن حياة الإنسان الكويتي لأنها مصدر الرزق الوحيد الذي عرفه أهل الكويت عن طريق المحصول الذي يجنونه من اللؤلؤ طوال فترة الرحلة والتي تمتد أربعة أشهر.

وخلال تلك الرحلة الطويلة يتعزز لرواد الرحلة مهارات الصبر وقوة التحمل والطاعة لأوامر «النوخذة» وهو قائد السفينة كما يكتسبون فضائل جديدة كالتعاون والتآخي بين البحارة.

ومعظم أهل الكويت الأوائل ركبوا البحر وغاصوا في أعماقه يجمعون المحار على أمل العثور على حبات اللؤلؤ بمختلف أحجامه إلا أن الغاية في (دانة) أو (قماشة).

وكان اللؤلؤ (الدر الذي يستخرج من داخل المحار) عصب الاقتصاد الكويتي آنذاك إذ تختلف في الأحجام والشكل فالكبير منها يسمى دانة أو حصباة أو جوهرة والصغير منها يسمى قماشة ومن أشهرها دانة عمر الياقوت وجوهرة بن مدعج.

وتتجسد أهمية وأهداف رحلات الغوص في تعزيز رغبة وحماس الشباب في إحياء صور الماضي بما تشمله من صعوبات ومشقة وربط التراث البحري بالمعاني والمثل الوطنية من خلال مشاركة أبناء الشهداء وتعميق روح الوفاء والولاء والانتماء لهذا الوطن العزيز وللروابط التاريخية مع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي كما تتجسد برسم صور معبرة رائعة عن ماضي هذا الوطن العزيز وتراثه التليد.