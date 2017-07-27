قالت اختصاصي إعلام في إدارة الاعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات بديوان المحاسبة فاطمة الناصر: إن الديوان سيشارك في الجلسة الأولى حول موضوع «جاهزية التطبيق المعنية بأهداف التنمية المستدامة SDGs» والجلسة الثانية «أهداف التنمية المستدامة SDGs – ترابط وتكامل سياسة التدقيق».

جاء ذلك في تصريح صحافي بمناسبة مشاركة ديوان المحاسبة في أعمال اجتماع قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأصحاب المنفعة بدعوة من إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والذي يناقش موضوع «تدقيق الاستعداد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة» خلال الفترة 20-21 يوليو 2017 في مقر الأمم المتحدة - نيويورك.

وأضافت الناصر ان الوفد المشارك برئاسة رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي سيستعرض خلال مشاركته جهود ديوان المحاسبة في المساهمة على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) 2030م.

وأشارت الناصر الى ان من ضمن جلسات الاجتماع جلسة بعنوان «التعرف على مدى جاهزية المؤسسات لأهداف التنمية المستدامة ومدى ترابط وتكامل سياسة التدقيق»، وأخرى بعنوان «اشراك الجميع في العمل ـ شمولية التدقيق».

كما أشارت الناصر إلى الجانب التفاعلي للاجتماع والذي يشتمل على اجتماعات للطاولة المستديرة وعمليات النقاش التفاعلية ما بين الأجهزة الرقابية المشاركة في الاجتماع مما يساهم في تبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من تجربة أجهزة الرقابة الرائدة في مجال التنمية المستدامة.

وبينت الناصر أن الاجتماع يناقش مدى ارتباط نهج أصحاب المنفعة المهني بتطبيق أهداف التنمية المستدامة وعمليات التدقيق والتعرف على إمكانات وقدرات المدققين والموارد المعنية بتطبيق الأهداف، إلى جانب استعراض دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وعمليات المراجعة.