وقع «بيت الزكاة» اتفاقية مع جمعية خيرية تونسية لتمويل مشاريع تنموية صغرى داخل تونس تتجاوز بقيمة 15 ألف دينار كويتي (50 ألف دولار).

وقال ممثل بـ «بيت الزكاة» عبدالله الحيدر في تصريح لـ «كونا» إن التوقيع جرى في مقر السفارة الكويتية بتونس مع «جمعية مرحمة» التونسية المعتمدة من وزارة الخارجية.

وأضاف ان هذه الاتفاقية تنص على تمويل مشاريع تنموية صغرى في مجالات عدة كالصيد البحري وتربية المواشي وأعمال الخياطة تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 ألف دينار تقدم بها أحد المتبرعين الكبار في الكويت.

وأوضح الحيدر ان هذه الاتفاقية تؤكد عمق علاقات التعاون بين الكويت وتونس في مجال العمل الخيري والإنساني، مشيرا إلى مبادرات ومشاريع خيرية لـ «بيت الزكاة» في تونس من أبرزها المركب التعليمي الزراعي بمحافظة «قفصة» جنوبي تونس والذي تم افتتاحه أوائل العام الحالي.

وشدد على ان «بيت الزكاة» لا يتعامل إلا مع الجمعيات والجهات المعتمدة من الخارجية الكويتية من بينها جمعية «مرحمة» في تونس.

من جهته، ذكر مدير جمعية «مرحمة» التونسية محسن الجندوبي في تصريح مماثل لـ «كونا» أن هذه الاتفاقية تعكس حجم التعاون في العمل الخيري والإنساني بين تونس والكويت، مؤكدا انها ستخصص لتمويل مشاريع تنموية صغرى لفائدة العاطلين عن العمل، لاسيما من أصحاب الشهادات العليا.