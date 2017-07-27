اختتمت الأندية الصيفية في إدارة السراج المنير التابعة لوزارة الأوقاف أنشطتها بعدما استمرت طيلة أربعة أسابيع متتالية بتقديم الفعاليات المختلفة سواء الرياضية او الدينية والثقافية والرحلات.

وأكد رئيس الأندية الصيفية د.فهد الجنفاوي في اختتام النادي الصيفي الرابع عشر أن الأندية الصيفية حققت العديد من أهدافها التي وضعت من أجلها وأهم تلك الأهداف:

شغل وقت الفراغ للناشئة من سن 8 سنوات حتى 13 سنة فيما هو مفيد ونافع خلال العطلة الصيفية. إضافة إلى تعليمهم أصول دينهم وتحفيظهم للقرآن الكريم. ومشاركتهم للرحلات المتنوعة التي نظمها كل مركز على حدة للأماكن الترفيهية والسياحية.

وأشاد الجنفاوي بتعاون أولياء الأمور مع الإدارة، وسعيهم الجاد لحضور أبنائهم ومشاركتهم في الأندية المختلفة لحمايتهم من رفقاء السوء. وبتعاون وزارة التربية بالسماح للأندية الصيفية باستخدام المدارس خلال الفترة الصيفية وتهيئة الفرصة لحماية أبنائنا من الانحرافات السلوكية التي قد تنتج بسبب وقت الفراغ خلال العطلة الصيفية. وأكد كذلك على تنوع البرامج والأنشطة، حيث تمت مراعاة وجود عناصر التشويق بالإضافة إلى التدريس والمرح والفقرات المهارية والورش الفنية ولإكساب الطلاب المهارات الإيجابية وتنمية مهارة القراءة السريعة وكذلك تنمية روح الابداع واستغلال الذوق العام.

كما ناشد الجنفاوي أولياء الأمور أن يكونوا دائما على صلة بالسراج المنير والسعي لتسجيل أبنائهم بالفصل الدراسي الأول.

كما أوضح من خلال زياراته الميدانية بمراكز السراج المنير التميز خلال صيف هذا العام بزيادة أعداد المشاركين.

وفي الختام، توجه بالشكر لقيادات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدعمها المستمر للسراج المنير، وحرصها على تربية الناشئة التربية الإسلامية.

وأضاف الجنفاوي: أن مراكز السراج المنير بمختلف أنشطتها وفعاليتها تقدم الأفكار الجديدة لاستقطاب أكبر عدد من أبناء الكويت والمقيمين، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق مفهوم الولاء للوطن، وتقديم الإسلام بصورته الصحيحة ومفهوم الوسطية والاعتدال، وتنمية مهارات الحوار مع الآخر وتنمية الذات والثقة بالنفس من خلال مختلف الورش وكل ذلك تقدمه السراج خدمة للجمهور مجانا دون أي رسوم.

وأن الجديد في صيف هذا العام هو فتح باب التسجيل ولأول مرة للطلاب للأعمار من 15 إلى 18 عاما في مركز الريادة.

من جانبه، قال نائب رئيس النادي الصيفي راشد سالم العازمي ان فكرة «المراكز الصيفية» تحت شعار «بعد الدراسة صيف السراج وناسة» جاءت لتصب في تربية الناشئة من خلال مناخ تربوي إسلامي سليم وجو إيماني يجمع بين الاستفادة خلقيا وروحيا، مشيرا إلى أن رسالة المراكز الصيفية للسراج المنير هي الأخذ بيد الناشئة لإكسابهم القيم الإسلامية ومهارات الحياة وتعزيز الروح الوطنية.

قال إن فعاليات النادي الصيفي الرابع عشر جاءت ضمن أنشطة إدارة السراج المنير هذا العام لتؤكد على أهمية الناشئة ورعايتها من قبل إدارة السراج المنير بما يحقق عدة أهداف منها تنمية الروح الاجتماعية والجماعية لدى الناشئة وملء أوقات فراغهم بما يحقق النفع لهم ولمجتمعهم بما يتماشى وروح التنشئة الاجتماعية، وفق روح الإسلام والمنهج الوسطي الذي تتبعه إدارة السراج المنير، والمنبثقة من الإستراتيجية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذه المرحلة، والذي جاء ليحقق الفائدة المرجوة منه للفرد والمجتمع.

وأشار العازمي الى ان مراكز الأندية الصيفية كانت مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية وأحدث وسائل العرض المتطورة والحديثة، كما احتوت المراكز على صالات لألعاب التسالي مثل: (البلياردو - تنس الطاولة - البيبي فوت - البلاي استيشن)، وهناك ملاعب لكرة القدم وصالات لإقامة المسابقات والمهرجانات الثقافية والندوات، وتحتوي أيضا على كافتيريا للطلاب ومسجد وغيرها الكثير من المرافق التي يحتاجها الطلاب خلال حضورهم للمراكز الصيفية.

وبين العازمي ان قسم البرامج والأنشطة من الأقسام المحببة لطلابنا الأعزاء نظرا لما يحتويه من فعاليات ترويحية وترفيهية لأبنائنا الطلبة ويشمل هذا الجانب الرحلات الترفيهية خارج المركز وتكون هذه الرحلات الخارجية إلى المرافق السياحية التي يحبها الأبناء مثل (الأكوابارك - أحواض السباحة) بالإضافة إلى الهدايا والجوائز التي تقدم داخل المركز والمسابقات الثقافية.