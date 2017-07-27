بشرى شعبان

أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، أحمد الموسى، خلال استقباله مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة «حرص الهيئة على الارتقاء بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي تنفيذا لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في إفساح المجال أمامهم، والتسهيل عليهم في تنفيذ مشروعاتهم»، لافتا إلى أن «أبواب الهيئة مفتوحة أمام أي مقترحات من شأنها تطوير العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة».

كان ذلك على هامش تكريمهم، نظرا للجهود المبذولة من قبل الهيئة في تسهيل إجراءاتهم، وتسريع وتيرة إنجاز

واشاد بالدعم اللامحدود من وزير الشؤون ووزير الشؤون الاقتصادية هند الصبيح كما ثمن جهود اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب.

وقال الموسى إن «الهيئة قدمت خلال السنوات الأربع الماضية جميع التسهيلات لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها إنشاء مركز خدمات الصديق وهو عبارة عن مركز «حكومة مول» مصغر، يهتم بكل ما يخص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويضم 8 جهات حكومية، هي: (الهيئة العامة للقوى العاملة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، إضافة إلى وزارات الداخلية، التجارة، الصحة، العدل، الخارجية)، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للأعمال»، مشيرا إلى أن «زيادة أعداد ملفات المشروعات الصغيرة، يعكس نجاح الهيئة في خدمة هذه الفئة.