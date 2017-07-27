صرح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر د.فالح العزب، بان الهيئة العامة لشؤون القصر أصدرت العدد الأول من مجلة الوفاء وهي مجلة فصلية تعنى بأخبار الهيئة وأنشطتها المختلفة وكافة شؤون المشمولين برعايتها، وتوثق مسيرة كل من ساهم ويساهم في بناء الهيئة وأدائها لدورها في رعاية شؤون القصر وغيرهم من المشمولين برعايتها.

وبهذه المناسبة تقدم الوزير بالتهنئة لمجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر والادارة التنفيذية وموظفي الهيئة والمشمولين برعايتها متمنيا لهم جميعا دوام التقدم والنجاح والتطور الذي يساهم في تأكيد الدور الاجتماعي والانساني للدولة وللقيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، ووجه الوزير الشكر لوزارة الإعلام على تعاونها في سبيل إصدار هذه المجلة.