فرج ناصر

قال نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الاشغال العامة محمد العازمي إن النقابة تسعى لاقرار كل ما هو حق ومستحق لموظفي الوزارة لاسيما البدلات غير المرتبطة بالمرتب مثل بدل الموقع - النوبة - الخطر - العدوى - تلوث - مناطق نائية - بدل ضوضاء، لافتا الى الاجتماع والتنسيق مع الوكلاء المساعدين للقطاعات بضرورة اعمال مبدأ المساواة فيما بين الموظفين الذين يحملون مسميات وظيفية واحدة ويقوم بنفس المهام الوظيفية بذات مواقع العمل.

واضاف ان مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة يناشد جهة الاختصاص بالوزارة سرعة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لأخذ الصلاحية في صرف البدلات المذكورة للموظفين الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق تلك البدلات على ضوء الكتب الصادرة بخصوصهم من قبل القطاعات التابعين لها وذلك دون اخذ موافقة الديوان على الصرف أسوة بما هو متبع في صرف بدلات ( بدل الموقع - بدل المناطق النائية - بدل الشاشة) واختصارا للوقت وتشجيعا لهؤلاء الموظفين على بذل الجهد المطلوب لاسيما أن أحقيتهم في الصرف مقررة طبقا لظروف عملهم والقرارات المنظمة.