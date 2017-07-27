عادل الشنان
نفى مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما تم تداوله بشأن توجه وفد كويتي يمثل المؤسسة الى تونس، جملة وتفصيلا، مؤكدا عدم وجود أي خطة لدى المؤسسة لعمل زيارة الى إحدى دول قارة أفريقيا خلال الفترة المذكورة وايضا بعدها خلال الأشهر المقبلة.
وقال المصدر ان إنجازات المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال فترة الأعوام الثلاثة السابقة باتت تتحدث عن نفسها وبشهادة الجميع بدءا من المواطنين مرورا بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن ما يقوم به البعض باتباع أساليب لا تمت لصميم العمل بصلة لتشويه سمعة موظفي وقياديي «الرعاية السكنية» لا يستحق الالتفات إليه وإعطاءه أي حيز من الفراغ الذي يعانون منه في ذاتهم.