قال رئيس قسم التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، إن تغير بعض عناصر الطقس على غير المعدلات المناخية بهذا الوقت من العام أدى إلى ظهور تأثير الرطوبة على غير المعتاد على بعض مناطق البلاد خلال شهر يوليو الجاري وخصوصا الساحلية.

ولفت القراوي في تصريح صحافي، اليوم الخميس، إلى استمرار الحرارة الشديدة بسبب استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي على البلاد بكتلة هوائية حارة تكون رطبة نسبيا بسبب تحول الرياح إلى جنوبية شرقية أحيانا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على بعض المناطق خصوصا الساحلية.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة شديد الحرارة ورطب نسبيا خصوصا على المناطق الساحية.