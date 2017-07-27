المويزري لـ"الأنباء": الحكم لم يتفهم أسباب الدعوى.. وسنستأنف الأحد

عبدالكريم أحمد

أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية حكماً برفض الدعوى التي تطالب وزارة الشؤون بإعادة فتاة محضونة إلى دار ضيافة الفتيات، بعد أخذها بدفع محامي الحكومة أنه يحق لوزارة الشؤون طرد البالغين 25 عاما من الدار.

وصرح وكيل الفتاة المحامي دويم المويزري لـ«الأنباء» بقوله إن الحكم لم يتفهم أسباب الدعوى وظروفها الإنسانية، مشيرا إلى أنه سيستأنف الدعوى الأحد المقبل للمطالبة بإلغائه.

وجدد المويزري تأكيده على أن موكلته هي محضونة الشؤون الاجتماعية وتحت رعايتها منذ طفولتها وحصلت طوال فترة حضانتها على تقدير واحترام إدارة الدار وتكريم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى جهة عملها وزملائها في العمل، مشيرا إلى أن قرار طردها من شأنه أن يعود عليها سلبا خاصة أنها يتيمة الأبوين وليس لها أقارب، فضلا عن أنه أصابها بالرعب والذعر وفقدان الأمن.