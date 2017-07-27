دعت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، الراغبين في أداء مناسك الحج إلى ضرورة الإلتزام بأخذ لقاح الحمى (المخية الشوكية) ولقاح (الإنفلونزا الموسمية) إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تنصح بأخذ مشورة الطبيب في ما يخص لقاح الحمى (المخية الشوكية) المبني على تاريخ آخر تطعيم وكذلك لقاح (الأنفلونزا الموسمية).

وأكدت أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج والمعممة على سفارات المملكة العربية السعودية وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج لهذا العام.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع التطورات الوبائية للأمراض أولا بأول وتراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني، مبينة أن مركز القيادة والتحكم بالوزارة يتابع الوضع الصحي الدولي والمحلي ويعمل على مراجعة الاشتراطات الصحية إذا ما اقتضت الحاجة.