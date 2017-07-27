الفارس: شعار الرحلة يؤكد على عمق الروابط الخليجية ويدعم جهود الأمير بلم الشمل



أقيمت صباح اليوم الخميس، مراسم (الدشة) لرحلة إحياء ذكرى الغوص ال29 التي تحمل شعار (خليجنا واحد.. مصيرنا واحد) وتنظمها لجنة التراث في النادي البحري الرياضي الكويتي برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتستمر حتى 3 أغسطس المقبل.

وشارك في مراسم (الدشة) ما لا يقل عن 200 شاب من النواخذة والبحرية حملتهم 13 سفينة غوص منها أربع سفن مهداة من سمو أمير البلاد وتسع أخرى مهداة من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وأشاد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، في كلمة ألقاها نيابة عن راعي الاحتفالية باختيار النادي شعار الرحلة (خليجنا واحد..مصيرنا واحد) "الذي يعد تأكيدا على عمق الروابط الخليجية ودعما للجهود والمساعي الخيرة والحثيثة التي يبذلها سمو أمير البلاد من أجل لم شمل الأشقاء".

وأعرب الوزير الفارس عن الشكر لأولياء الأمور على تشجيعهم لأبنائهم للمشاركة في الرحلة مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الاستمرار في هذا النهج وتعزيز المعاني الوطنية في نفوس الأجيال.

ونوه بالجهود التي يبذلها النادي البحري الرياضي في سبيل تنظيم هذا النشاط التراثي المميز الذي هو محل فخر واعتزاز واظهاره بالصورة المأمولة.

من جانبه جدد رئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد في كلمته التأكيد على أهمية رحلة إحياء ذكرى الغوص باعتبارها حدثا وطنيا خليجيا مميزا وتمثل أبرز الفعاليات الوطنية في مجال إحياء التراث البحري على المستويين المحلي والخليجي.